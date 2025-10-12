◇米男子ゴルフ ベイカレント・クラシック・レクサス第3日（2025年10月11日 神奈川県・横浜CC＝パー71）

28位から出た松山英樹（33＝LEXUS）は5バーディー、1トリプルボギーの69で回り、通算4アンダーで22位となった。ザンダー・シャウフェレ（31＝米国）、マックス・グレーサーマン（30＝米国）が12アンダーで首位に並んだ。

雨が降り続いたムービングデー。10打差を追いかけた松山は、13番までに4バーディーを奪い首位との差を詰めた。しかし14番で悪夢に見舞われる。

「あと1つ、2つ、欲を言えば3つ伸ばせばといろんなことを考えながら打ってしまった」。邪念が手元を狂わせ、ティーショットは右サイドのブッシュに消えてロストボール。その後もミスが相次ぎ、痛恨のトリプルボギー。上昇機運がしぼんでしまい「13番まではいいゴルフができていた。14番だけがもったいなかった」とうなだれた。

首位と8打差で最終日を迎える。「厳しいけど、60台前半のスコアを出せればチャンスはある」。松山は自らに言い聞かせるように話すと練習場へ直行。雨に打たれながら1時間以上も打ち込んだ。