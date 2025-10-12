松阪競輪の開設75周年記念「蒲生氏郷杯王座競輪」（G3）は3日目。注目は11Rだ。

いつもはライバルとしてしのぎを削る郡司、浅井による夢タッグが実現。郡司が格上パワーで4分戦をリード。浅井も番手の仕事に徹底。最後は2人のゴール前勝負が濃厚だ。＜5＞＝＜1＞本線。宮城勢が先手は譲らないか。九州勢も隙あらばの構え。乱れれば原田の一発が届く。

＜1＞郡司浩平 打鐘前に相川さんが時間差で来た分、仕掛けのタイミングが遅れてしまった。でも力を残しながら捲り切れたし、体調的にも問題はない。自力で。

＜2＞園田匠 松本君へ。

＜3＞山形一気 城戸君がレースをつくってくれたおかげ。原田君へ。

＜4＞大槻寛徳 新山君の後ろは安心感があるし余裕もあった。桜井君へ。

＜5＞浅井康太 皿屋さんのタイミングで仕掛けてくれたし強かった。接触で失速した分きつかったし、中3日で練習をやり過ぎた感じで疲れもある。郡司君へ。

＜6＞沢田義和 後ろに桑原君がいたので内だけは空けられなかった。合宿疲れはあるけど、気持ちは入っている。浅井君の後ろ。

＜7＞桜井祐太郎 自力で頑張ります。

＜8＞松本秀之介 2日間とも自力らしい自力は出せていないけど、周回中も楽な感じがあったし、最近の中では良くなっている。自力で。

＜9＞原田研太朗 自力で頑張る。