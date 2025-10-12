ボートレース芦屋の「ヴィーナスシリーズ第15戦スポニチ杯」は2日目。「イイ値」担当の本間正則記者は佐藤ほのか（29＝東京）に注目した。

メジャーリーグはポストシーズンまっただ中。日本のプロ野球も11日からクライマックスシリーズが始まった。

10年間、野球に打ち込み、F党の筆者は昨年に続き、仕事の合間にソワソワする時期になった。13日はスポーツの日。その1日前に野球女子の佐藤が躍動する。

高校、大学時代は硬式野球部に所属。大学1年時は日本代表で世界大会Vも経験した。昨年6月は楽天モバイルパーク宮城の楽天対ヤクルト戦で「人生で一番緊張した」始球式を行い、ここ数年でメジャーリーグを10試合以上観戦したという。

本業もじわりじわりと成長中。初の期別勝率4点台にチャレンジしている。

芦屋は21年8月以来の参戦。2走目の初日7Rで4コースから捲り差しで白星をゲットした。

「久々の芦屋だったので安心した。1走目はいまひとつだったが、回った後に進んでいる感じがして“絶対ムリ”と思ったのに届いてくれた。2日目は乗り心地を求めた整備が失敗。2走目の足に戻したい」

メジャー級の機力は厳しくても、調整が合えば戦える足に。本塁打とは言わないが長打をかっ飛ばせ。

【本間の買い目】1Rは＜5＞＝＜1＞、＜5＞＝＜3＞流し。10Rは＜3＞＝＜2＞、＜3＞＝＜5＞流し。