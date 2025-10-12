ボートレース下関の「ミッドナイトボートレース下関8th」が2日目を迎える。注目は11Rだ。

守田が不動の軸。出足の感触は悪くなく、すんなりと逃げる。焦点は2着争いだが、機力で目立つ選手は不在。野末が3コースから握って追走1番手。佐々木は的確にさばいて。

＜1＞守田俊介 前検のカカリの感触が良かったので前半はそのまま乗った。思ったよりも回っていなかったけど行きたいところへ行けたし、操縦性は良かった。1走目としては合格。足は平凡だけど出足は悪くなさそう。

＜2＞本岡勝利 出足、回り足はまずまずだけど、伸びは永嶋選手に結構、行かれていた。

＜3＞野末智一 普通くらい。そんなに悪い感じはしない。スタートは早いと思って全速で行けなかった。

＜4＞新田洋一 初日はなぜか逃げられたという足。部品を換えてスリットで下がらないけど、トルク感というか回ってからの足が良くない。また何か考える。

＜5＞佐々木和伸 足は普通ですね。乗り心地も普通だけど、いいという感じはなかった。ペラをやります。

＜6＞石井伸長 思ったほど回ってこなくて重めだった。でも、普通はあって悲観する足ではない。