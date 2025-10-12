ボートレース芦屋の「ヴィーナスシリーズ第15戦スポニチ杯」は3日目を迎える。注目は12Rだ。

平山が得意のイン戦で誰も寄せ付けない。現在7連勝中で、6月以降の23走は1度も2連対を外していない。芦屋は好相性で今回も機力は上々、信頼の一手だ。

コースはやや遠くても小野が自慢の旋回力駆使して好位へ。鋭発ある藤原や大崩れなしの大橋も侮れない。

＜1＞平山智加 伸びが良さそう。出足はその分、甘いかな。大滝さんの方が出足が良くて、（自分が）伸びで追いつく感じ。全体的で見れば上位だと思う。

＜2＞大橋栄里佳 足自体は悪くないし戦える感じだけど、ペラが合っていなくて体感や乗り心地がズレていた。体感は初日の方が良かったのでペラを確認。

＜3＞藤原菜希 違うペラを試したけどダメ。伸びが弱いし、回った後の出口の押す感じも良くない。

＜4＞蜂須瑞生 いろいろ試したけど、もらった時の状態に戻した。出足が良くて、伸びも悪くない。スタートがしやすかった。

＜5＞小野生奈 足は変わらず悪くない。ただ、リングを換えて体感が良くなかったのでまた考える。

＜6＞片岡恵里 初日より全体的に良くなった。特に乗り心地が良くなりました。直線も悪くない。