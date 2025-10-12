ＤＯＭＯＴＯの堂本光一（４６）が１１日、神奈川・横浜アリーナで４年ぶりとなるソロツアー「ＫＯＩＣＨＩ ＤＯＭＯＴＯ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２５ ＲＡＩＳＥ」（全国４都市１１公演、１３万６０００人動員予定）の神奈川公演初日を迎えた。全２８曲を歌い踊り、軽快なＭＣでも楽しませ、１万５０００人を“光一ワールド”に誘（いざな）った。

光一は会場中央のステージにマントを深くかぶり登場した。１万５０００人が息をのむように見つめる中、妖しげにライティングされたメインステージに移動しマントを脱ぎ捨て、純白の衣装に様変わり。１２人のダンサーと迫力のオープニングで沸かせ「４年ぶりのツアーとなりました。お待たせしました。お久しぶりです！」と再会を喜んだ。

コロナ禍だった４年前のツアーは声出しなどが制限された。この日は黄色い歓声が送られる会場を見渡し「今日は自由に声を出してもらっております。見渡す限り１０代の頃から応援してくださっている方ばかり」と感謝。「何をどう間違えたのか、最近応援し始めてくれた方もいるようで。いいんですか？ 寺西（拓人）君じゃなくて？ アイツも急に見つかったからね」と、２月にｔｉｍｅｌｅｓｚに加入し、人気急上昇中の後輩・寺西を引き合いにジョークを飛ばした。

００年の初演から主演し続けたミュージカル「ＳＨＯＣＫ」シリーズが昨年、大千秋楽を迎えた。「今年は『ＳＨＯＣＫ』のない一年。この横浜公演は（１１〜１３日までそれぞれ）１公演、２公演、１公演。こんな余裕なスケジュールある？ 『ＳＨＯＣＫ』に比べたら、へでもねーよ」と爽やかに言い放った。

終盤にはソロツアーで１３年ぶりの復活となる全長約４０メートル、高さ約１５メートルの「浮き橋」が場内をまたぐように出現。後方の観客にも近距離で歌声を届けた。しなやかなパフォーマンスでも全方位を魅了し、「お客様の顔がキラキラしてる。こんなにも待ってくださる方たちがいるんだなと。会社や環境が変わりいろんなことが大変だけど、ここからがスタートです」。エンターテイナーであり続ける理由を再確認するように、ファンに更なる進化を約束した。（奥津 友希乃）