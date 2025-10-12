Æ²ËÜ¸÷°ì¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¥½¥í¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡È´°Á´²òÊü¡É¡¡²£¥¢¥ê1Ëü5000¿Í¤¬Ç®¶¸¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Þ¤À¤Þ¤À¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡DOMOTO¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¤¬11Æü¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¥½¥í¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ØKOICHI DOMOTO LIVE TOUR 2025 RAISE¡Ù¿ÀÆàÀî¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¡¢¼«¿È¤¬¼ç±é¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØEndless SHOCK¡Ù¤¬½ªËë¡£4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥½¥í¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤â46ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ì¶¼°Ò¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Ìó1Ëü5000¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ²ËÜ¸÷°ì¤Ë¤è¤ë°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¡¡Æ±¥Ä¥¢¡¼¤ÏÁ´¹ñ4¥ö½ê11¸ø±é¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢13Ëü6000¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¡£4Ç¯¤Ö¤ê¡¢6ËçÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRAISE¡Ù¤ò¤Ò¤Ã¤µ¤²¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿Íµ¤¶Ê¤Ê¤É¥á¥É¥ì¡¼¤â´Þ¤á¤¿Á´28¶Ê¤òÌó2»þ´Ö30Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡2021Ç¯³«ºÅ¤Î¡ÖKOICHI DOMOTO LIVE TOUR 2021 PLAYFUL¡×¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢ÃåÀÊÀ©¸Â¡¢ºÂÀÊ¿ôÀ©¸Â¡¢À¼½Ð¤·¶Ø»ß¤Ê¤É¡¢¸·¤·¤¤À©¸Â¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÁ°²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤ÏËþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Î´°Á´²òÊü¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£º£²ó¤Ï¡ÖPLAYFUL¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÀß¤±¤é¤ì¡¢Â¸Ê¬¤Ë¤½¤Î´°À®¤µ¤ì¤¿À¤³¦´Ñ¤ËË×Æþ¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤è¤¦¤³¤½¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Þ¤·¤¿¡£¤¤ç¤¦¤ÏºÇ¹â¤ÎÌë¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤è¤í¤·¤¯¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢2¶ÊÌÜ¤«¤é¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬ÀÖ¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤òÅÀÅô¡£¸¸ÁÛÅª¤«¤Ä±ð¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤Î¤Ê¤«¡¢¾ÈÌÀ¤È¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹±é½Ð¤ä¥À¥ó¥µ¡¼12¿Í¤ò¸ò¤¨¤¿°µ´¬¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸¥Ð¥ó¥É¤Ë¤è¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤È¸÷°ì¤¤¤ï¤¯¡ÖÌ´¤ÎÀ¤³¦¡×¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖThe beginning of the world¡×¤Ï¥À¥ó¥µ¡¼12¿Í¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÆ§½±¤·¤¿ÁÔÂç¤Ê±é½Ð¤ä¡¢2012Ç¯¡ØKOICHI DOMOTO Concert Tour 2012 Gravity¡Ù¥Ä¥¢¡¼°ÊÍè¤È¤Ê¤ë±é½Ð¤Ç¡¢´ÑµÒ¤ÎÆ¬¾å¤Ë¡ÖÉâ¤¶¶¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¢¥ê¡¼¥Ê¸åÊý¤äº¸±¦¤Î´ÑµÒ¤ò¸«²¼¤í¤·¤Ê¤¬¤é²Î¾§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¡ÖLOVE CRISE¡×¤Î²Î»ì¤Ë¤¢¤ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¡ÈÌ´Éâ¶¶¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¸¸ÁÛÅª¤Ê±é½Ð¤Ç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¸÷°ì¤é¤·¤µ¤È¤¤¤¨¤Ð¥¥ì¥¥ì¤È¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤¬ßÚÎö¤¹¤ëMC¡£µ×¡¹¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç½é¤á¤ÆÍè¾ì¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤òÃµ¤¹¤È¡Ö°Õ³°¤È¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©»ûÀ¾¡ÊÂó¿Í¡Ë¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£µÞ¤Ë¤¢¤¤¤Ä¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¸åÇÚ¥¤¥¸¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸²£¤ÎÀÊ¤Î´ÑµÒ¤Ë¡Ö¤³¤³¤ÎÀÊ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¡ª¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¡£¤·¤Þ¤¤¤Ë¤Ï¡Ö20Ê¬¤âÏÃ¤·¤¿¡©¥Þ¥¸!?¡×¤È¤·¤ã¤Ù¤êÅÝ¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤¢¤¹¤â2¸ø±é¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡ØSHOCK¡Ù¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é¡Ö¤Ø¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¸÷°ì¡£ËÜ¿Í¤¬¡Ö¿Í´Ö¥ß¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Î¤¤é¤á¤¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤äÂç¤¤¯Á°¤Î³«¤¤¤¿¹õ¤Î¥¿¥¤¥È¤Ê°áÁõ¤Ê¤É¤â¸«»ö¤ËÃå¤³¤Ê¤¹»Ñ¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Îµ±¤¡£½ªÈ×¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤«¤é¤Þ¤À¤Þ¤À¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢Íê¤â¤·¤µ¤ò¤ß¤»¤ë¡£¡Ö¤Þ¤¿²¿Ç¯¸å¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¼¡Âè¡¢ËÍ¼¡Âè¤«¡Ê¾Ð¡Ë¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤Á¤ã¤á¤Ã¤±¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£Æ²ËÜ¸÷°ì¥³¥á¥ó¥È
4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´Ä¶¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î¤ªÎÏÅº¤¨¤òÄº¤¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤â²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
