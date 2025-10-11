ビューティフルピープル × フランケンシュタイン、映画の象徴的要素を落とし込んだニットとTシャツを発売

「ビューティフルピープル（beautiful people）」が、ユニバーサル・ピクチャーズとの協業企画第3弾として「フランケンシュタイン」とのコラボレーションアイテムを10月18日に発売する。ビューティフルピープルの直営全店とオンラインストアで取り扱う。

【画像をもっと見る】

コラボでは、映画「フランケンシュタイン」と「フランケンシュタインの花嫁」をモチーフに、「理性と本能」「破壊と創造」「恐怖と美」「光と闇」といった映画の根底に流れるさまざまな相反する二項対立を、ビューティフルピープルの視点でプロダクトに反映。インターシャとジャカードの2つの編みの技法を用いたニットプルオーバー（2種、6万9300円）と、映画の象徴的なワンシーンをプリントと刺繍で表現したTシャツ（2種、4万2900円）をラインナップする。

ニットプルオーバーは、映画「フランケンシュタイン」と「フランケンシュタインの花嫁」に登場するキャラクターを、ニットならではの編地表現と色彩構成で表現。編地の粗さや色のにじみを通して、映画が映し出した「理性と本能」「恐怖と美」といった相反する感情の揺れを織り込んだ。

Tシャツは、2つの映画に描かれる「破壊と想像」「光と闇」にフォーカス。「風車小屋で焼かれる怪物」や「花嫁が誕生する実験室」といった象徴的なシーンをプリントした上に、ライトや炎などの物質的な“光”のモチーフを刺繍で重ねることで、映画の根底にある制御しきれない創造のエネルギーや、破壊の中に潜む希望を表現した。素材には、大正紡績のアルティメイトピマを用いた天竺素材を採用。ヴィンテージ染めによる特有のムラ感や、袖口と裾の「天地始末」仕様など、ヴィンテージTシャツのような風合いに仕上げている。

■ビューティフルピープル：公式オンラインストア