ËüÇî¤ÎÀ×ÃÏ¤äÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Ï¡©»Ä¤ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ï¡©Ì´½§¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¹ñºÝ´Ñ¸÷µòÅÀ¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥×¥é¥ó¡¢IR¤ÈÏ¢·È¤·”Ì¤Íè¼Ò²ñ”¤Ø
¤¤¤è¤¤¤èÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤â10·î13Æü¤ÇÊÄËë¤ò¤à¤«¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ×ÃÏ¤Ë¤Ï°ì²¿¤¬ºî¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©ÂçºåÉÜ¤ÈÂçºå»Ô¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÀ×ÃÏ¡ÊÌ´½§Âè2´ü¶è°è¡Ë¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËºÆ³«È¯¤¹¤ë¤«¤Î´ðËÜ·×²è¡Ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¥×¥é¥ó¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìó50ha¤È¤¤¤¦¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤Ë¡¢ÎÙÀÜ¤·¤Æ³«¶È¤¹¤ëIR¡ÊÅý¹ç·¿¥ê¥¾¡¼¥È¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÌ¤Íè¼Ò²ñ¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤Ê´Ñ¸÷µòÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÝÄ§Åª¤ÊÌÚÂ¤·úÂ¤Êª¡ÖÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¡×¤äÂçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ê¤É¡¢ËüÇî¤Î¥ì¥¬¥·¡¼¤ò¸åÀ¤¤Ë·Ñ¾µ¤¹¤ë·×²è¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ËüÇî¤ÎÀ×ÃÏ¤¬¤É¤ó¤Ê³¹¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î·×²è¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¼Ì¿¿¡§Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¾å¤Î·Ê¿§¡¢Å´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë
Éñ½§¤ÇÀè¹Ô¤¹¤ëÅý¹ç·¿¥ê¥¾¡¼¥È¤ÎÀ°È÷¸å¤ËÃå¼ê
Ìó390ha¤ÎËäÎ©ÃÏ¡ÖÌ´½§¡×¤Ç¤Ï¡¢ËüÇî¤ÎÉßÃÏÀ×¤È¤Ê¤ëÂè2´ü¤ÎÀ°È÷¶è°è¤ËÀè¹Ô¤·¤Æ¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ëÂè1´ü¤Î¶è°è¤Ç¡¢2023Ç¯£´·î¤Ë¹ñ¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¡ÖÂçºå¡¦Ì´½§ÃÏ¶èÆÃÄêÊ£¹ç´Ñ¸÷»ÜÀß¶è°è¤ÎÀ°È÷¤Ë´Ø¤¹¤ë·×²è¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Åý¹ç·¿¥ê¥¾¡¼¥È¡ÊIR¡Ë¤ÎÀ°È÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó·¿MICE»ÜÀß¡Ê¹ñºÝ²ñµÄ¾ì¡¦Å¸¼¨Åù»ÜÀß)¤ä¡¢Âçºå¤äÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë»ÜÀß¡¢¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡¦¥Õ¥§¥ê¡¼¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡¢ÁíµÒ¼¼¿ôÌó2,500¼¼¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤ä¥«¥¸¥Î»ÜÀßÅù¤ÎÅý¹ç·¿¥ê¥¾¡¼¥È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËüÇî¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Âè£²´ü¤Î¶è°è¤Î³«È¯¤Ï¡¢Âè£±´ü¤ÎIR¤Ê¤É¤ÎÀ°È÷¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÂè2´ü¤Î·×²è¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡ÖÌ¤Íè¼Ò²ñ¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¹ñºÝ´Ñ¸÷µòÅÀ
ËüÇîÀ×ÃÏ¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥·¥Æ¥£¤ÎÁÏÂ¤¡×¡ÖSDGsÌ¤ÍèÅÔ»Ô¤Î¼Â¸½¡×¡ÖºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤Î¼Â¾Ú¡¦¼ÂÁ©¡¦¼ÂÁõ¡×¤Î3¤Ä¤òÂç¤¤ÊÃì¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ë³Ú¤·¤¤¾ì½ê¤òºî¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢ËüÇî¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿Ì¤Íè¤Îµ»½Ñ¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë³¹¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹·×²è¤Ç¤¹¡£
ËüÇîÀ×ÃÏ¤Ë¤Ï²¿¤¬ºî¤é¤ì¤ë¡© 4¤Ä¤Î¥¾¡¼¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÀ×ÃÏ¤Î»Ñ
Âè2´ü¤Ç¤Î³«È¯Í½ÄêÃÏ°è¤Ï¡¢Âç¤¤¯4¤Ä¤Î¥¾¡¼¥ó¤ËÊ¬¤±¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤ë·×²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¥¾¡¼¥ó
Ì´½§±Ø¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ë¡¢³¹¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ç¤¹¡£¾¦¶È»ÜÀß¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¤Ë¤®¤ï¤¤¤ÎÃæ¿´¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥¾¡¼¥ó
À×ÃÏ¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È»ÜÀß¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·×²è°Æ¤Ë¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄµòÅÀ¡Ê¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ê¤É¡Ë¤äÀ¤³¦¥¯¥é¥¹¤Î¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¢·à¾ì¤È¤¤¤Ã¤¿Ì´¤Î¤¢¤ë»ÜÀß¤ÎÎã¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£IRÏ¢·È¥¾¡¼¥ó
ÎÙ¤Ë¤Ç¤¤ëIR¡ÊÅý¹ç·¿¥ê¥¾¡¼¥È¡Ë»ÜÀß¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢Áê¾è¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¤äMICE»ÜÀß¡Ê²ñµÄ¾ì¤äÅ¸¼¨¾ì¡Ë¤Ê¤É¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Âçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÀ×ÃÏ³èÍÑ¥¾¡¼¥ó
ËüÇî¤Î¡ÖÂçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¤ÎÍýÇ°¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢ÀèÃ¼°åÎÅ¤ä¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë»ÜÀß¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Î¡ÖÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¡×¤ä¡ÖÀÅ¤±¤µ¤Î¿¹¡×¤â¥ì¥¬¥·¡¼¤È¤·¤Æ·Ñ¾µ
ËüÇî¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê·úÊª¤â¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤ÆÀ×ÃÏ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
Âç²°º¬¡Ê¥ê¥ó¥°¡Ë
ËüÇî¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ëÌÚÂ¤¤Î¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÉô¡ÊËÌÅìÂ¦¤ÎÌó200m¡Ë¤ò¸½ÃÏ¤Ë»Ä¤·¡¢³«È¯»ö¶È¼Ô¤Ë¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢Éôºà¤ò¥Ù¥ó¥Á¤ä¥Ð¥¹Ää¤Ê¤É¤ËºÆÍøÍÑ¡Ê¥ê¥æ¡¼¥¹¡Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë°Æ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤ÎÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥ó¥°¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤Ê·ÐÈñ¤¬³Ý¤«¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¥ó¥°¤ÎËÌÅìÉôÌó200m¤È¤½¤Î¼þÊÕ¤òÂçºå»Ô¤¬¡Ö»Ô±Ä¸ø±à¡×¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÆ°¤¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
Âçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó
Âçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ï¡¢ÃÏ¸µÂçºå¤¬REBORN¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Ë¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤äÅÔ»ÔÀ¸³è¤ÎÂÎ¸³¡¢iPSºÙË¦¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºÆÀ¸°åÎÅ¤Î²ÄÇ½À¤ÎÈ¯¿®¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¤¹¡£ËüÇî¸å¤Ë¤Ï¡¢°ìÉô¤ò¥ì¥¬¥·¡¼¤È¤·¤Æ¸åÀ¤¤Ë·Ñ¾µ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¡¢·úÊª¤Î°ìÉô¤ò»ÄÃÖ¤Þ¤¿¤ÏÉßÃÏÆâ¤Ç°ÜÃÛ¤·¡¢Ì±´Ö»ö¶È¼Ô½êÍ¤Î¤â¤È¤Ç¡ÖÀèÃ¼°åÎÅ¡×¡Ö¹ñºÝ°åÎÅ¡×¡Ö¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡×¤Ë·¸¤ë»ö¶È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·×²è¤Ç¤¹¡£
ÀÅ¤±¤µ¤Î¿¹
²ñ¾ì¤ÎÃæ¿´¤Ëºî¤é¤ì¤¿¿Í¸ý¤Î¿¹¡ÖÀÅ¤±¤µ¤Î¿¹¡×¤Î¼ùÌÚ¤â¡¢À×ÃÏ¤ÎÎÐÃÏ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£¶è°è¤ò·Ð¹©¤»¤º¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤«¡¢¶è°è¤ò°ÜÀß¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¤¬¡¢¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥×¥é¥ó¤Ë´ð¤Å¤¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Î¸åÈ¾¤Ë¤Ï¼ÂºÝ¤Ë³«È¯¤ò¹Ô¤¦Ì±´Ö»ö¶È¼Ô¤ÎÊç½¸¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ËüÇî¤ÎÍýÇ°¤È´¶Æ°¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢IR¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¹ñºÝ´Ñ¸÷µòÅÀ¤¬Âçºå¤Î¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Î°ìÉô¤äÂçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥ì¥¬¥·¡¼¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤¬ÎÐÃÏ²½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Î¼Â¸³¾ì¤È¤·¤Æ¡¢ËüÇî¤Î´¶Æ°¤ò¼¡¤ÎÅÔ»Ôµ¡Ç½¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤°¡¢Ì´½§¤Îº£¸å¤ÎºÆ³«È¯¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê²èÁü¡§Å´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢ÂçºåÉÜ¡¦Âçºå»Ô¡Ë
Å´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÊÔ½¸Éô
¡ÊÎ¹¤È½µËö¤ª¤Ç¤«¤±¾ðÊó¡ª Å´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë