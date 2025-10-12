【ワークマンの新作】が楽ちん & 優秀！ 大人の秋に♡「優秀アイテム」

【ワークマン】から、大人の秋コーデに活躍しそうなアイテムが新登場。今回は、主役級に映えるプリーツスカートと、1枚でコーデが完成するワンピースをご紹介。一点投入するだけでおしゃれ見え。着心地楽ちんで、静電気軽減や撥水、防汚などの機能性も備わった「優秀アイテム」は、秋のお出かけの即戦力になるかも。

一点投入でおしゃれな雰囲気になる主役級スカート

【ワークマン】「レディースビンテージタフタプリーツスカート」\2,300（税込）

たっぷりのプリーツづかいがフェミニンな雰囲気を演出。歩くたびにヒラヒラ揺れて、コーデが一気に華やかな印象に。可愛いだけじゃなく「ビンテージ感のあるタフタ素材を使用」（公式オンラインストアより）することで、こなれ感アップも狙えます。ニュアンス感がおしゃれなバーガンディーやライトネイビーなどが揃う、全4色展開。

機能面も充実！ ストレスフリーにお出かけできそう

「裏地に静電気軽減加工」（公式オンラインストアより）を施しているため、足にまとわり付きにくい。小雨に対応できる撥水、サイドポケット付きなど機能面も優秀。ウエストゴム仕様で楽に穿けるので、ストレスフリーにおしゃれを楽しめそうです。シャツやローファーを合わせれば、大人可愛い着こなしに。

シルエットをアレンジできる秋の1軍ワンピ

【ワークマン】「レディースニュートラルギャザーワンピース」\2,300（税込）

ひざ下のミディ丈で上品見え。1枚ガバッと着るだけでコーデが完成するギャザーワンピースは、ミドル世代の秋コーデの即戦力になりそう。ウエストのドローコードを絞ってフィット感を調節可能。シルエットを変化させられるため、気分やシーンに合わせたスタイリングを楽しめます。秋ムード高まるブラウン・カーキグリーン・ブラックの3色展開。

防汚加工 & 着心地快適でデイリー使いしやすい

コーヒーや醤油などの汚れがつきにくく、落ちやすい防汚加工が施されているのも嬉しいポイント。子供と公園へ遊びに行くときやレジャーシーンなど、デイリーコーデに気兼ねなく使える優秀ワンピです。襟や袖をリブ仕様にすることで、「着脱しやすく着心地も快適」（公式オンラインストアより）。ブルゾンやコートを羽織れば、冬まで長く着回せそうです。

