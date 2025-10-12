◇サッカーW杯欧州予選I組 ノルウェー 5ー0 イスラエル（2025年10月11日 ノルウェー・オスロ）

サッカーW杯北中米大会の欧州予選が11日に各地で行われ、I組首位のノルウェーが本拠でイスラエルに5ー0で勝利。無傷の6連勝を飾り、28年ぶりの本大会出場へ“王手”。FWアーリング・ハーランド（マンチェスターC）が2試合連続のハットトリックを決めるなど勝利に貢献。自身とっては悲願の初出場へ向け大きく前進した。

同予選5戦全勝のノルウェーは2位イタリアに勝ち点差6をつけ首位を快走。この一戦に勝利すれば、2位イタリアの今月2試合の結果によっては7大会ぶり4度目のW杯切符を手にすることになる。

試合は開始早々にPKを獲得するもエースFWハーランドが左へのシュートを止められ得点ならず。VAR判定によりキッカーが蹴る前に相手GKがゴールラインを飛び出していたことが確認されたため蹴り直しとなったが、またもハーランドのシュートが止められ無得点。まさかの“PK連続失敗”に本拠スタジアムから大きなため息がもれた。

それでも前半18分、右サイドを突破したFWセルロートのクロスがオウンゴールを誘発し先制に成功。同27分にはFWセルロートからのパスを受けたFWハーランドが汚名返上となる追加点。同予選6戦連発で2桁到達の10得点に伸ばした。

勢いに乗ったチームは2点目直後にも追加点。左サイドを駆け上がったFWヌサがFWハーランドへクロス。これは相手に防がれるもGKがクリアしたボールが相手DFに当たってゴールイン。またしてもオウンゴールが生まれた。

後半18分にはFWハーランドがFWヌサの左からのクロスを高い打点のヘディングシュートで押し込み4ー0。さらに同27分、FWハーランドが再びFWヌサの左からのクロスをファーサイドへと上手く回り込み、目の前の相手GKにぶつけないよう頭で合わせ同予選2試合連続のハットトリックを達成。“PK連続失敗”を払しょくする圧巻の3発で無傷の6連勝に貢献。得点ランクトップ独走の12得点に伸ばし、自身初のW杯出場へ大きく前進した。