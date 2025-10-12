◇米女子ゴルフ ビュイックLPGA第3日（2025年10月11日 中国・上海・旗忠花園GC＝パー72）

第3ラウンドが11日に行われ、首位で出た勝みなみ（27＝明治安田）が68の通算17アンダーまで伸ばし、悲願の米ツアー初優勝に王手をかけた。ジーノ・ティティクル（22＝タイ）、ミンジ・リー（29＝オーストラリア）が2打差の2位で追う。山下美夢有（24＝花王）が通算12アンダーの6位に浮上。畑岡奈紗（26＝アビームコンサルティング）が通算7アンダーの23位につけている。

勝はボギーを叩いても流れを切らさなかった。1番でいきなり3パットボギーとつまずくが、直後の2番でチップインバーディー。12番のボギーの後もすぐに13番で取り返した。「次へ次へ、一打に集中してゴルフができた。凄い成長を感じた一日でした」と納得顔。それでも「ショットがぶれ始めると考えすぎて構えが長くなる。構えたらすぐに打つようにしたい」と反省も忘れない。最終日最終組は2週連続。「楽しみながら優勝を目指しつつ頑張りたい」と決意を口にした。