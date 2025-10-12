◆米大リーグ 地区シリーズ第５戦 ブルワーズ―カブス（１１日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

カブスは１１日（日本時間１２日午前９時８分開始予定）、２勝２敗で迎えた地区シリーズ第５戦の敵地・ブルワーズ戦でドルー・ポメランツ投手（３６）を先発で起用すると、ＭＬＢ公式サイトなどが発表した。

ブルワーズに地区優勝を奪われ、ワイルドカードでポストシーズンに駒を進めたカブスは、本拠地でのパドレスとのワイルドカードシリーズで１勝１敗の第３戦を３―１で制して突破。地区シリーズは敵地で２連敗してあっさりと追い込まれたが、本拠地で２連勝して巻き返し、逆王手をかけて勝負の行方はこの日の第５戦に持ち越された。

カウンセル監督は前日１０日（同１１日）に第５戦の先発については明言を避けていた。６日（同７日）の地区シリーズ第２戦の敵地・ブルワーズ戦は先発して、３回途中４６球で２本塁打を浴びるなど５安打４失点でＫＯだった今永昇太投手（３２）を中４日で起用することもできたが、総力戦となるため、リリーフ待機となりそうだ。

ポメランツは、今季４年ぶりにメジャー復帰した苦労人。１１年にロッキーズでメジャーデビューし、２１年まではアスレチックス、パドレス、レッドソックス、ジャイアンツ、ブルワーズなどでプレー。１９年までは主に先発、それ以降は救援として通算２８９試合に登板した。だが、２２〜２４年の３年間は故障もあってメジャー登板はなし。エンゼルスやドジャースのマイナーなどでプレーしたが、メジャーの舞台は遠かった。

それでも今年４月２５日に４年ぶりにメジャー復帰。そこからはカブスのブルペンを支えた。チーム３位の５７試合に登板して２勝２敗、１セーブ１４ホールド、防御率２・１７。ポストシーズンでもここまで７試合中５試合に登板するフル回転。ここまで計５イニングを投げて無安打無失点と圧巻の投球を続けている。ポストシーズンで先発するのはレッドソックス時代の１７年１０月６日（同７日）の地区シリーズ第２戦の敵地・アストロズ戦以来８年ぶり。同試合では３回途中５安打４失点で敗戦投手になった。今季は４試合で先発しているが、いずれも１イニングのみの「オープナー」だった。