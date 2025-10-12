狩野英孝“ハイキュー!!愛”語る「僕がどれだけハマってるか、お話しますと…」
タレントの狩野英孝（43歳）が、10月11日に放送されたバラエティ番組「仙台市青葉区 かのおが便利軒」（仙台放送）に出演。人気バレーボール漫画「ハイキュー!!」への愛を語った。
番組は今回、女子バレーボール（Vリーグ）のリガーレ仙台を全力で応援する企画を放送。その冒頭、狩野はいきなり「それにしても『ハイキュー!!』はおもしろいなぁ」と切り出し、「ハイキュー!!」をよく知らないパンサー・尾形貴弘を困惑させる。
「ハイキュー!!」は主人公がバレーボールに情熱を注ぎ、仲間たちと成長していく姿を描いた少年漫画。最近ではアニメ化や映画化もされている。狩野は「だいぶ前に終わってはいるんですけども、なぜかしら今さらハマってまして。めちゃくちゃ面白い。なによりも舞台が宮城県。なので、キャラクターがちょっと鼻歌歌ってるそのメロディーが（ベニーランドの）『♪ヤンヤンヤヤ〜ン 八木山の〜』とか、（さとう宗幸のヒット曲）『青葉城恋歌』が流れてたりとか」と力説し、何も情報を持ち合わせていない尾形はビックリ。
狩野は「僕がどれだけハマってるか、簡単にお話しますと、（SNSで）『ハイキュー!!』関連のことで、おもしろいなぁっていろいろつぶやいてたら、『ハイキュー!!』関連のお仕事が来たんですよ。ただですね、まだ僕、見終わってなくて。仕事で見終わるのがイヤで、断りました（笑）」と笑い、尾形は「なんで断るのよ！オレやるわ！オレにください、仕事を！」とツッコミ。
そして、狩野は「めちゃくちゃありがたいんですけど、見終わってまだ熱があったら、やらせていただきたい。ちゃんとプライベートで見たいっていう。それくらい面白いです」と語った。
