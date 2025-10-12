この秋、食べなきゃ後悔する。藤井恵さんの名作レシピ『れんこんのチーズガレット』
ガレットといえばそば粉で作るのが一般的ですが、家庭で手軽に楽しむなら「野菜ガレット」がおすすめ！
今回は、藤井恵さん直伝『れんこんのチーズガレット』のレシピをご紹介。外側はカリッと香ばしく、中はホクホクやわらかに♡ 今まさに旬を迎えたれんこんの甘みが口いっぱいに広がって、たまらないおいしさです。チーズの塩味もあるので、おつまみにもぴったりですよ！
『れんこんのチーズガレット』のレシピ
材料（2人分）
れんこん（大）……1節（約200ɡ）
粉チーズ……大さじ2
小麦粉……大さじ2
塩……少々
こしょう……少々
サラダ油……大さじ2
作り方
（1）材料の下ごしらえをする
れんこんは皮をむき、あればスライサーで薄い輪切りにする。ボールに入れ、水大さじ2をまぶす。粉チーズ、小麦粉、塩、こしょうを加え、全体を混ぜる（粉っぽければ、水大さじ1/2〜1をたす）。
（2）れんこんを広げて焼く
フライパンにサラダ油を広げ、れんこんを並べる（外側から内側に向かって1 枚ずつぐるりと並べるときれいに仕上がる）。弱火にかけ、10分ほど焼く。
（3）裏返して焼く
こんがりとしたら裏返し、さらに10分ほど焼く。全体がカリッとしたら取り出し、4等分に切る。
れんこんはできるだけ薄切りにして、じっくり焼き上げるのがおいしく作るポイント。れんこんが存分に味わえるガレットで、秋の味覚を楽しんでくださいね♪