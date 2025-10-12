この秋、食べなきゃ後悔する。藤井恵さんの名作レシピ『れんこんのチーズガレット』

ガレットといえばそば粉で作るのが一般的ですが、家庭で手軽に楽しむなら「野菜ガレット」がおすすめ！

今回は、藤井恵さん直伝『れんこんのチーズガレット』のレシピをご紹介。外側はカリッと香ばしく、中はホクホクやわらかに♡ 今まさに旬を迎えたれんこんの甘みが口いっぱいに広がって、たまらないおいしさです。チーズの塩味もあるので、おつまみにもぴったりですよ！

『れんこんのチーズガレット』のレシピ

材料（2人分）

れんこん（大）……1節（約200ɡ）

粉チーズ……大さじ2

小麦粉……大さじ2

塩……少々

こしょう……少々

サラダ油……大さじ2

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

れんこんは皮をむき、あればスライサーで薄い輪切りにする。ボールに入れ、水大さじ2をまぶす。粉チーズ、小麦粉、塩、こしょうを加え、全体を混ぜる（粉っぽければ、水大さじ1/2〜1をたす）。

（2）れんこんを広げて焼く

フライパンにサラダ油を広げ、れんこんを並べる（外側から内側に向かって1 枚ずつぐるりと並べるときれいに仕上がる）。弱火にかけ、10分ほど焼く。

（3）裏返して焼く

こんがりとしたら裏返し、さらに10分ほど焼く。全体がカリッとしたら取り出し、4等分に切る。

れんこんはできるだけ薄切りにして、じっくり焼き上げるのがおいしく作るポイント。れんこんが存分に味わえるガレットで、秋の味覚を楽しんでくださいね♪

（『オレンジページ』2025年10月17日号より）

