４人組女性ダンス＆ボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」の公式サイトが１１日夜に更新され、同日午後５時に開演予定だった福島公演を延期にしたと報告した。また１２日の仙台公演延期も発表。理由は「メンバーの体調不良」と説明している。

１１日は福島県のけんしん郡山文化センター大ホールで、午後４時に開場し、午後５時に開演予定だった。しかし同日の午後９時に公式Ｘ（旧ツイッター）や公式サイトで、延期にしたことをアナウンス。「１０／１１（土）福島公演／１０／１２（日）仙台公演 延期に関するご案内」と題し、「本日１０／１１（土）開催予定でした、新しい学校はすゝむツアーけんしん郡山文化センター（郡山市民文化センター）大ホール公演に関しまして、メンバーの体調不良に伴い公演を延期する判断となりました。ご来場いただきました皆様にはご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません」と、来場したファンがいるなかでの延期発表を謝罪した。

そして「明日１０／１２（日）に開催を予定しております、仙台サンプラザホール公演につきましても、メンバーの体調を考慮し、公演を延期させていただくこととなりました。直前のご案内となり誠に申し訳ございません」と、１２日の仙台公演も延期に。「福島・仙台公演に関しまして、現在日程を振り替えて公演を実施する方向で調整をしております。延期公演のアナウンスに関しましては、１０／２０（月）１２：００にオフィシャルホームページよりご案内をさせていただきます」と伝えた。

Ｘでは、福島公演に参加予定だったと思われるファンが続々と投稿。「開演過ぎても始まらず」「開場してたけどメンバー体調不良で公演中止…」「入場後中止！残念。１７時過ぎても始まらないから何かあったなーって思ってたけど、メンバーの体調不良とのことでした」「なかなか始まらず、３０分近く経って公演中止を知らされました」「郡山に人生初のライブ遠征！しかし、メンバーの体調不良により、現地にて公演中止に」などの投稿が寄せられ、開場後に延期を発表したとみられる。