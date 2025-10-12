¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡ÛÂçÅÄÄ¾Ìï¡¡Í½Áª¥é¥¹¥ÈÏ¢¾¡¤Ç£´°ÌÉâ¾å¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤±¤Æ¥ì¡¼¥¹Â¤¬¤¤¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î¡ÖÂè£¶£±²ó¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯´ºÆ®´ú¡×¤Ï£±£±Æü¡¢£³Æü´Ö¤ÎÍ½Áª¤¬½ªÎ»¡£½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê¤à¥Ù¥¹¥È£±£¸¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÅÄÄ¾Ìï¡Ê£³£¹¡á»³¸ý¡Ë¤ÏÀä¹¥ÏÈ¤ÇÎ×¤ó¤À£²£Ò¡¢£±£Í¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤¿Ê¿¹âÆàºÚ¤Ë¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹¤â¡¢ºÆµÕÅ¾¤Ç£±Ãå»à¼é¡£Â³¤¯£·£Ò¤Ï£²¥³¡¼¥¹¤«¤é¥·¥ã¡¼¥×¤Ëº¹¤·¤ÆÇòÀ±¥²¥Ã¥È¡£Í½ÁªºÇ½ªÆü¤òÏ¢¾¡¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢£´°Ì¤ÇÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡£²Ï¢Î¨£´£±¡ó¤Î£±£¶¹æµ¡¤Ï¡Ö¼¾µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ê¤Î¤«ÂÎ´¶¤Ï½Å¤¤¤±¤É¡¢Â¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç²æËý¤·¤Æ¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤±¤Æ¥ì¡¼¥¹Â¤¬¤¤¤¤¡£Å¸³«¤¬¤¢¤ì¤Ð¤·¤Ã¤«¤êÆÍ¤±¤ë¡×¤È¤·¤Ã¤«¤êÀï¤¨¤ë½®Â¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯Á°´ü¾¡Î¨¤Ï£µ¡¦£´£µ¡Ê£±£±Æü¸½ºß¡Ë¤Ç£µ´ü¤Ö¤ê¤Î£Á£²µéÉüµ¢¤â¼ê¤¬ÆÏ¤¯°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡Ö¾¡Éé¶î¤±¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¤Þ¤º¤Ï½àÍ¥¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ½»Ç·¹¾½éÍ¥½Ð¤ò²Ì¤¿¤¹¡£