¡ÚÆÁ»³¥Ü¡¼¥È¡ÛÃæÌî¼¡Ïº¡¡ÃÏ¸µ¤ÎÍº¡¦»ûÅÄ¾Í¤ËàÀëÀïÉÛ¹ðá¡Ö¤³¤³¤ÏÆÀ°Õ¤Ê¾ì¡£à»ûÅÄÇÕá¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤Î¡Ö¤¹¤Ê¤Ã¤Á¡¼¤º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥«¥Ã¥×¡×¤¬£±£²Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡£Çµ£µ£Ö¤Î¼ÂÎÏÇÉ¥ì¡¼¥µ¡¼¡¦ÃæÌî¼¡Ïº¡Ê£´£´¡áÅìµþ¡Ë¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿£µ£¸¹æµ¡¤Ï¡¢£³ÀáÁ°¤Ë¾®ÌîÀ¸Æà¤ÈÁÈ¤ó¤ÇÍ¥¾¡¡£¹ç¤¨¤Ð¹Ô¤Â¡¢²ó¤êÂ¤Ï·Ú²÷¤Ë»Å¾å¤¬¤ëÎÉµ¡¤À¡£
¡Ö¥Ú¥é¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÁö¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤·Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÃ¡¤¤¤¿¡£»ß¤á¤ÆÂ¤òµá¤á¤¿¤±¤É¡¢ÉáÄÌ¤Î´¶¤¸¡£ÈÉ¤Ç¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ê¥ó¥°¤òÂØ¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¡×¤Èµ¡ÎÏ¾å¾º¤Ø¤Î¥×¥é¥ó¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï£¹Í¥½Ð£³£Ö¡£¡ÖºÇ¶á¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î°ú¤¤¬°¤¯¤ÆÀ®ÀÓ¤¬°¤¤¤±¤É¡¢Ä´»Ò¼«ÂÎ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¶á¶·¤òÊ¬ÀÏ¡£ÅöÃÏ¤Ï£²Ç¯£´¤«·î¤Ö¤ê¤Î»²Àï¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ÄÌ»»£³£Ö¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡º£Àá¤Î¼çÌò¤ÏÃÏ¸µ¥¨¡¼¥¹³Ê¤Î»ûÅÄ¾Í¡£¡Ö¤³¤³¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÆÀ°Õ¤Ê¾ì¡£à»ûÅÄÇÕá¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£²¿ÅÙ¤âÂÐÀïÎò¤¬¤¢¤ëÆ±À¤Âå¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËÀëÀïÉÛ¹ð¤À¡£