¡Ú´Ýµµ¥Ü¡¼¥È¡¦¥ë¡¼¥¡¼£Ó¡ÛÉÙÅÄ½úÀ¸¤¬ÇòÀ±È¯¿Ê¡¡¾¡Î¨£µÅÀÂæÉüµ¢¤ØÆ®»Ö¡ÖÍè´ü¤ÏÉü³è¤¹¤ë¡ª¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Þ¤ë¤¬¤á¤Î¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡¦£Ê£Ì£ÃÇÕÁèÃ¥¡¡¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±£¸Àï¡×¤¬£±£±Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡ÉÙÅÄ½úÀ¸¡Ê£²£¶¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï£´£Ò£±ÏÈ¤Ç¥¤¥óÆ¨¤²¤ò·è¤á¤ÆÇòÀ±È¯¿Ê¤â¡Ö²¿¤È¤«ÂÑ¤¨¤¿¡Ä¡£¥Ú¥é¤ò¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤¹¤ë¡×¤Èµ¡ÎÏ¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÇÉ½¾ð¤Ï½Â¤¤¡£
¡¡£³´üÏ¢Ï¢Â³¤Ç¾¡Î¨£µÅÀÂæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£²£°£²£¶Ç¯Á°´üÅ¬ÍÑ¾¡Î¨¤Ï£´ÅÀÂæ¡£¡Ö¥Ú¥é¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤¹¡£¤À¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÍè´ü¤Ø¸þ¤±¤ÆÆ°¤¤À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸åÇÚ¤ÎÃæÌî¡Ê¿Î¾È¡Ë¤ËºÇ¶á½Ð¤ë¥Ú¥é¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¡£»Õ¾¢¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î·Á¤ÏÍè´ü¡¢È¯´ø¤¹¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¡Öº£Àá¤ÏÆ±´ü¤Îº½Ä¹¡ÊÃÎµ±¡Ë¤Î¥Ú¥é¤Î·Á¤â¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¡¢Ä´À°¤ÎÊý¸þÀ¤òÄê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£
¡ÖÍè´ü¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê£µÅÀÂæ¤ò¼è¤Ã¤ÆÉü³è¤¹¤ë¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤·è°ÕÉ½ÌÀ¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£