お背伸びレザーには甘〜いアイテムを忍ばせて♡ 甘辛MIXが今っぽな「お上品コーデ」特集

秋の定番アイテムといえばやっぱりレザー♡ そこで今回は、三浦理奈・中川紅葉とともに、ガーリーにほんのりオトナなムードを添える「レザーコーデ」を2つご紹介します。甘さを残しつつ、こなれ感も欲しいガーリーさん必見の着こなしテクを要チェックです！

そんなときは、いつもよりシックなレザーを1点取り入れるだけで、コーデのしゃれ感が格段にUPする上級者のよそおいを楽しんで。

ガーリーだけど、少しだけオトナなムードもプラスしたい。

ライダース以外をクラシカルにまとめれば、絶妙なぷりかわバランスの完成♡

まるでレーサーみたいなレザージャケットはＫアイドルの間でも注目株。

さりげない立体感と上品な艶のあるドットが魅力のワンピース。短すぎないショート丈のレザージャケットを羽織れば、こなれたカジュアルスタイルの完成。

ピタピタ女みスカート×エナメルレザージャケット

存在感バツグンなエナメルレザーは、その独特の光沢感をコーデでレディライクにシフトさせるのが正解。

ギャルっぽくせず、とことん上品を意識して。