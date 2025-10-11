お背伸びレザーには甘〜いアイテムを忍ばせて♡ 甘辛MIXが今っぽな「お上品コーデ」特集
秋の定番アイテムといえばやっぱりレザー♡ そこで今回は、三浦理奈・中川紅葉とともに、ガーリーにほんのりオトナなムードを添える「レザーコーデ」を2つご紹介します。甘さを残しつつ、こなれ感も欲しいガーリーさん必見の着こなしテクを要チェックです！
レザーは甘アイテム×お背伸びレザーでコーデにメリハリをつける
ガーリーだけど、少しだけオトナなムードもプラスしたい。
そんなときは、いつもよりシックなレザーを1点取り入れるだけで、コーデのしゃれ感が格段にUPする上級者のよそおいを楽しんで。
ガーリーミニワンピ×ライダースジャケット
まるでレーサーみたいなレザージャケットはＫアイドルの間でも注目株。
ライダース以外をクラシカルにまとめれば、絶妙なぷりかわバランスの完成♡
Cordinate ガーリーワンピでレザーの強さをやわらげる
さりげない立体感と上品な艶のあるドットが魅力のワンピース。短すぎないショート丈のレザージャケットを羽織れば、こなれたカジュアルスタイルの完成。
ピタピタ女みスカート×エナメルレザージャケット
存在感バツグンなエナメルレザーは、その独特の光沢感をコーデでレディライクにシフトさせるのが正解。
ギャルっぽくせず、とことん上品を意識して。
Cordinate 女みシルエットで上品さをまとって
存在感あるレオパード柄のフェイクファーカラーが特徴的なジャケット。ロングスカートは体のラインを拾いすぎないシルエットのものを取り入れると脚長効果も◎。
撮影／Kaede Hara（TRON）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）モデル／中川紅葉、三浦理奈（ともに本誌専属）
三浦 理奈
Ray編集部 エディター 草野咲来
中川紅葉