知識がないと取り返しのつかないことに...！話題の美容医療との「正しいつきあい方」とは？

セルフでは解消しきれない悩みは美容医療で♡ そこで今回は、銀座ケイスキンクリニック・院長 慶田朋子先生に、Ray世代でも話題の美容医療との「正しいつきあい方」についてお届けします。上手に活用して、最大限の効果を得るための見極め方をぜひ参考にしてみて！

Ray世代でも話題の美容医療。正しい知識がないと、期待した効果が得られないどころか取り返しのつかないダメージにつながる危険も。上手に活用して最大限の効果を得るには？

日本皮膚科学会認定皮膚科専門医。豊富な経験と深い知識で、あらゆる年令層の肌の悩みに的確なアドバイスをくれる美肌のプロ。

20代の肌はまだ成長期むやみな施術はNG！本当に必要かの見極めを

「最近では20代の方でも肌あれなどの皮膚トラブルに加えて、“小顔になりたい” “たるみが気になる”など、さらにもう一歩踏み入れた悩みを抱えてクリニックにいらっしゃるケースが多くなりましたが、大概は若さ特有の顔のハリや一時的なむくみが原因です。

SNSからの情報で“小顔といえばハイフ”なんていう安易な認識で、衰えてもいないコラーゲンをハイフで刺激したところで無意味なんです。

Ray世代くらいの方でしたら、光老化やニキビなどの炎症による肌表面のトラブルにアプローチするもので、十分な効果実感を得られますし、今からやって損はないと言えます」