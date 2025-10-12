Êì¤Î»à¤«¤é2Ç¯¡¢Éã¤ÏÅÝ¤ì¤¿¡Ä¡Ö½õ¤«¤ë¸«¹þ¤ß¤¬¤¢¤ì¤Ð¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿Ì¼¤¬¡¢¡Ö±äÌ¿Á¼ÃÖ¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È·è¤á¤¿¥ï¥±¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
±¦¼ªÆñÄ°¤ä»ÒµÜÆâËì¾É¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÌ¡²è¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¥¥¯¥Á¤µ¤ó(@kkc_ayn)¡£Êì¿Æ¤Î¼«Âð²ð¸î¤È´Ç¼è¤ê¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø20Âå¡¢¿Æ¤ò´Ç¼è¤ë¡£¡Ù¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢2023Ç¯¤Ë½ñÀÒ²½¤µ¤ì¤¿¡£
¿·ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØÉã¤¬Á´Íç¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¿¡£¡Ù¤Ï¡¢Êì¤ò´Ç¼è¤Ã¤Æ¤«¤éÌó2Ç¯¸å¡¢º£ÅÙ¤ÏÉã¿Æ¤¬ÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÏÃ¤À¡£Êì¤Î²ð¸î·Ð¸³¤«¤éÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÁý¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ì¿Í¤Ã»Ò¤È¤·¤ÆÍê¤ì¤ë²ÈÂ²¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¥¯¥Á¤µ¤ó¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤ÎÉã¤ËÂå¤ï¤ê¡¢±äÌ¿Á¼ÃÖ¤È¤¤¤¦½Å¤¤ÁªÂò¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
ÉÂ±¡¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¡¢Éã¤Î±äÌ¿Á¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õ»×³ÎÇ§¤ò¼õ¤±¤¿¥¥¯¥Á¤µ¤ó¡£¤³¤Î½Å¤¤·èÃÇ¤òÉã¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¥¥¯¥Á¤µ¤ó¤Ï¡¢°ìÃ¶¤³¤Î¾ì¤Ç¤Ï¡Ö½õ¤«¤ë¸«¹þ¤ß¤¬¤¢¤ì¤Ð½õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â±äÌ¿Á¼ÃÖ¤Ë´Ø¤¹¤ë³ÎÇ§¤Ï3²ó¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¥¥¯¥Á¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Êì¤òºßÂð¤Ç²ð¸î¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢Êì¤¬¿ê¼å¤·¤Æ¿©»ö¤â²¿¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢°å»Õ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤¬¿¼¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ø¿ÈÂÎ¤¬²¿¤â¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¼«Á³¤Ê¾õÂÖ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¡¢°ß¤í¤¦¤äÅÀÅ©¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¶ìÄË¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢»ä¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤¹¤È¤ó¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¶ì¤·¤Þ¤Ê¤¤¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢3²ó¤Î³ÎÇ§¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¡Ö±äÌ¿Á¼ÃÖ¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö°ì¿Í¤Ç·è¤á¤ë¤Î¤ÏÀÕÇ¤¤¬½Å¤¤¤Ç¤¹¡£»öÁ°¤Ë²ÈÂ²¤È¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¸å²ù¤ÎÇ°¤â¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¡£
²ÈÂ²¤Ë¤è¤ë±äÌ¿Á¼ÃÖ¤ÎÁªÂò¤È¤¤¤¦½Å¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤òÉÁ¤¤¤¿º£²ó¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£¤Ä¤é¤¤¾õ¶·¤âÃ¸¡¹¤È¡¢»þ¤Ë¥¯¥¹¥ê¤È¾Ð¤¨¤ë¾ìÌÌ¤ò¶´¤ß¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¯¥¥¯¥Á¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¤Ï¡¢º£¸å¤âÍ×ÃíÌÜ¤À¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥¥¯¥Á¤µ¤ó(@kkc_ayn)
