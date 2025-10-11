「in the red」の意味は？勘がいい人はピン！とくる…！？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「in the red」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、お金に関するよくない言葉です。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「収入よりも支出が多くなること」でした！
「in the red」は、「収入よりも支出が多くなること」、つまり「赤字」という意味があるイディオムです。
「I’m in the red this month after paying that speeding ticket.」
（スピード違反の罰金を払ったから今月は赤字だ）
反対に、「支出以上に収入があるということ」、つまり「黒字」は「in the black」といいますよ。
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
