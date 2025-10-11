【村瀬紗英】愛用の韓国コスメ＆美ボディ習慣♡ “さえ顔”を作る最強美容術とは...！？

どんなときも完璧な美しさをキープする、さえぴぃこと村瀬紗英。実はその美の裏側には、毎日の丁寧な努力とこだわりが♡ 今回は、彼女がリアルに愛用している韓国コスメやボディメイク術をたっぷりご紹介します！“さえ顔”をつくる秘密を知れば、あなたももっと自信が持てるはず♡

さえ美容の本気 なんでそんなに美しい......！？ どんなときもルックスもスタイルも完璧。だけど、ひたむきな努力は人にあまり見せないタイプの彼女。そんなさえぴぃの美貌の裏側をネホハホ。 ワンピース 18,260円／NOT YOURROSE、シューズ 20,680円／PEMONT（ともにHANA KOREA）ローズチョーカー 2,750円、シルバー太ピン 1,980円、シルバー細ピン（5個セット）1,100円／以上アネモネ（サンポークリエイト）ゴールドヘアクリップ 13,200円／ザ ヘア バー トウキョウ タイツ／スタイリスト私物

ボディメイクは追い込まずコツコツ派♡ 「私ボディメイクは、週1のピラティスと毎日の脚のケアぐらいで、めちゃくちゃハードなボディメイクはしていないんです。

だけど、自信を持っているのは、どんなに忙しくてもちゃんと続けるタイプってこと。体重もほとんど変動したことがない。 脚のケアは、お風呂上がりに「ストレッチ→ReFaのローラー→マッサージ」をするだけなんだけど、高校生の頃から今まで一度もサボったことがない。 Ray㋲になりたてのときは、まわりの先輩が身長が高い人ばかりで自信がなかったけど、毎日の積み重ねが自信につながって自分の体を好きになれるようになりました」

さえ顔に必要なのは、韓国コスメだけ。 「渡韓したら必ずと言っていいほど爆買いしちゃうコスメは私の韓国好きを語る上で欠かせないカテゴリー。 Rayでのメイクが甘い分、セルフメイクは強めにして、いろんな顔の自分を楽しむのが好きなんです」 さえ顔になるための韓国メイクポイント 切れ長のアイラインはマスト

跳ね上げラインで目力強めに。目頭の切開ラインと長さを合わせるように長めに引く。ノーズシャドウはしっかりと

眉頭下のくぼみは濃いめにのせるのが私流。鼻先はVを描くように入れるのがポイント！チークは薄く、リップは濃いめに

リップはティント一択。濃いめな赤リップと薄めチークにすれば、即私顔♡

さえ顔を作る“一軍コスメ” 私がリアルに使っているアイテムのなかで厳選に厳選を重ねた優秀品たちをお披露目♡ 確実に盛れるのと機能性◎なものが勢ぞろいだよ〜！

Item 【Dasique】プロコンシーラーパレット 01 私はこれを涙袋に使うの。真んなかの色を涙袋全体に塗ると自然にぷっくりするよ！

Item 【CLIO】プロ アイ パレット13 PICNIC BY THE SUNSET 派手すぎなくて全色優秀なパレット。アイシャドウはこれ以外使ってないかも（笑）。

Item 【milktouch】オールデイスキニーアンドロングマスカラ コームが細くてダマにならない。まつ毛1本1本をハッキリと演出してくれるマスカラ。

Item 【SO. NATURAL】メイクアップセッティングマルチマジックシーラー 韓国のメイクさんに教えてもらった神アイテム。アイラインの上からつけると、本当に1日中、にじまないんです。最強。

Item 【milktouch】フェアリージュエルアイグリッター Snow Prism Jewelry いつもより顔を盛りたいときに目頭につけるグリッター。繊細なラメだからケバくなりすぎない。

Item 【Ameli】ナルシシズムリップティント 714 ヴァンプティント 保湿・発色・色持ちがこれ1本で叶います！ 私はもう3本目に突入。SNSに載っている写真はほとんどこれを使ってる。 撮影／NA JINKYUNG（TRON）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／Mien（Lila）モデル／村瀬紗英（本誌専属）

村瀬紗英

Ray編集部 エディター 草野咲来