¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡¢º£Ç¯KOCÍ¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥±¥ó¥«¤Ë!?¡Ö¥®¥¹¥®¥¹¤·¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥³¥ó¥È»Õ¡É¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡Ù¤Î·è¾¡¤¬11Æü(18:30¡Á21:56)¡¢TBS¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£(Æ²Á°Æ©¡¢ÅÆ)¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£2Ç¯Ï¢Â³4²óÌÜ¤Î·è¾¡¤Ç18Âå¥¥ó¥°¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À2¿Í¤¬¡¢ÊüÁ÷¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£(Æ²Á°Æ©¡¢ÅÆ)
ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡£¡Ö¥â¥°¥É¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥Í¥¿¤Ç1°ÌÄÌ²á¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢2ËÜÌÜ¤Î¥Í¥¿¡Ö·Ù»¡µã¤¤¤Æ¤ë¡×¤Ç¤âÂç¤¤Ê¾Ð¤¤¤ò¼è¤ê¡¢Í¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
Í¥¾¡¤·¤¿¿´¶¤òÊ¹¤«¤ì¡¢Æ²Á°¤Ï¡Ö¥Ý¥ê¥¹¥Ô¡¼¥¹¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¡¢ÅÆ¤ÏÆ²Á°¤«¤é¡Öµã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿¤À¤±¤Çµã¤¤¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹ËÜÅö¤Ë¡£¤º¤Ã¤ÈÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ²Á°¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÀµÄ¾¡¢º£Ç¯¤Ç½ª¤ï¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£Í¥¾¡¤»¤º¤È¤âÍ¥¾¡¤·¤Æ¤â¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â½ª¤ï¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÈÖ¤¤¤¤·Á¤Ç½ª¤ï¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢°ìÊý¡¢ÅÆ¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤â½Ð¤¿¤¤¤«¤é¡¢¥±¥ó¥«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢1¸Ä¥±¥ó¥«¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¡£
Æ²Á°¤¬¡Ö°ì±þÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¡Ø¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢º£Ç¯Í¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÍèÇ¯¤â½Ð¤ë¤ï¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ê¿µ¤¤Ç±³¤Ä¤¤¤¿¤í¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢±³¤Ä¤¤Ë¤Ê¤é¤º¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÅÆ¤â¡ÖËÍ¤â¾¡¼ê¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¤í¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥®¥¹¥®¥¹¤·¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Í¥¾¡¤¹¤ë¤Þ¤Ç½ÐÂ³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿ÅÆ¤Ï¡ÖÆ²Á°¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤«¤é¤ÎËÍ¤ÎÃæ¤ÎÌÜÉ¸¤¬¤º¤Ã¤È¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤ì¤Ï²Ì¤¿¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡¢Æ²Á°¤À¤È¾Þ¥ì¡¼¥¹¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¼è¤ì¤Æ¤â¡¢¤Ã¤Æ¤¿¤Þ¤Ë»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¼è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬ËÍ¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤òÈÝÄê¤·¤¿¤¯¤ÆÉ¬¤º¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
»Ë¾åºÇÂ¿¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¿ô3449ÁÈ¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿º£Ç¯¤Î¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¡£·è¾¡¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡¢¤äÃÄ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥µ¥ó¥À¡¼¡¢ÀÄ¿§1¹æ¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡¢¸µÁÄ¤¤¤Á¤´¤Á¤ã¤ó¡¢¤¦¤ë¤È¤é¥Ö¥®¡¼¥º¡¢¤·¤º¤ë¡¢¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¤Î½ç¤Ç¥Í¥¿¤òÈäÏª¡£¿³ºº°÷1¿Í¤¢¤¿¤ê»ý¤ÁÅÀ100ÅÀ¡¢·×500ÅÀËþÅÀ¤Ç¶¥¤¤¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤¬474ÅÀ¤Ç1°Ì¡¢¤äÃÄ¤¬473ÅÀ¤Ç2°Ì¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤¬464ÅÀ¤Ç3°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î3ÁÈ¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡¢¤äÃÄ¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤Î½ç¤Ç¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¡¢Æ±¤¸¤¯500ÅÀËþÅÀ¤ÇºÎÅÀ¡£¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤¬454ÅÀ(¹ç·×918ÅÀ)¡¢¤äÃÄ¤¬464ÅÀ(¹ç·×937ÅÀ)¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤¬471ÅÀ(¹ç·×945ÅÀ)¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Î¹ç·×ÆÀÅÀ¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤¬¡¢Âè18Âå¥¥ó¥°¤Î¾Î¹æ¤ÈÍ¥¾¡¾Þ¶â1000Ëü±ß¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£(Æ²Á°Æ©¡¢ÅÆ)
ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡£¡Ö¥â¥°¥É¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥Í¥¿¤Ç1°ÌÄÌ²á¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢2ËÜÌÜ¤Î¥Í¥¿¡Ö·Ù»¡µã¤¤¤Æ¤ë¡×¤Ç¤âÂç¤¤Ê¾Ð¤¤¤ò¼è¤ê¡¢Í¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ²Á°¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÀµÄ¾¡¢º£Ç¯¤Ç½ª¤ï¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£Í¥¾¡¤»¤º¤È¤âÍ¥¾¡¤·¤Æ¤â¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â½ª¤ï¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÈÖ¤¤¤¤·Á¤Ç½ª¤ï¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢°ìÊý¡¢ÅÆ¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤â½Ð¤¿¤¤¤«¤é¡¢¥±¥ó¥«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢1¸Ä¥±¥ó¥«¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¡£
Æ²Á°¤¬¡Ö°ì±þÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¡Ø¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢º£Ç¯Í¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÍèÇ¯¤â½Ð¤ë¤ï¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ê¿µ¤¤Ç±³¤Ä¤¤¤¿¤í¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢±³¤Ä¤¤Ë¤Ê¤é¤º¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÅÆ¤â¡ÖËÍ¤â¾¡¼ê¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¤í¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥®¥¹¥®¥¹¤·¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Í¥¾¡¤¹¤ë¤Þ¤Ç½ÐÂ³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿ÅÆ¤Ï¡ÖÆ²Á°¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤«¤é¤ÎËÍ¤ÎÃæ¤ÎÌÜÉ¸¤¬¤º¤Ã¤È¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤ì¤Ï²Ì¤¿¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡¢Æ²Á°¤À¤È¾Þ¥ì¡¼¥¹¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¼è¤ì¤Æ¤â¡¢¤Ã¤Æ¤¿¤Þ¤Ë»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¼è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬ËÍ¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤òÈÝÄê¤·¤¿¤¯¤ÆÉ¬¤º¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
»Ë¾åºÇÂ¿¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¿ô3449ÁÈ¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿º£Ç¯¤Î¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¡£·è¾¡¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡¢¤äÃÄ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥µ¥ó¥À¡¼¡¢ÀÄ¿§1¹æ¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡¢¸µÁÄ¤¤¤Á¤´¤Á¤ã¤ó¡¢¤¦¤ë¤È¤é¥Ö¥®¡¼¥º¡¢¤·¤º¤ë¡¢¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¤Î½ç¤Ç¥Í¥¿¤òÈäÏª¡£¿³ºº°÷1¿Í¤¢¤¿¤ê»ý¤ÁÅÀ100ÅÀ¡¢·×500ÅÀËþÅÀ¤Ç¶¥¤¤¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤¬474ÅÀ¤Ç1°Ì¡¢¤äÃÄ¤¬473ÅÀ¤Ç2°Ì¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤¬464ÅÀ¤Ç3°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î3ÁÈ¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡¢¤äÃÄ¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤Î½ç¤Ç¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¡¢Æ±¤¸¤¯500ÅÀËþÅÀ¤ÇºÎÅÀ¡£¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤¬454ÅÀ(¹ç·×918ÅÀ)¡¢¤äÃÄ¤¬464ÅÀ(¹ç·×937ÅÀ)¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤¬471ÅÀ(¹ç·×945ÅÀ)¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Î¹ç·×ÆÀÅÀ¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤¬¡¢Âè18Âå¥¥ó¥°¤Î¾Î¹æ¤ÈÍ¥¾¡¾Þ¶â1000Ëü±ß¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£