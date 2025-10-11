【7位〜12位】10月12日(日)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】射手座 総合運：★★★☆☆

ひとりで考えていると、どんどん迷いが大きくなることも、友だちと話しているとスッキリと気持ちがまとまる運気。少しでも考え込みそうになったら、仲のいい人に連絡してみて。話すときは、いきなり本題に入るのがポイントです。



恋愛運

心が揺れそうな恋愛運。「この人もいいかも」と、本命以外のだれかに目が向くかもしれません。ただ、その人には近づかないのが得策。友だちとして仲良くなるのなら、あなたの恋がさらに幸せになるためのアドバイスをもらえそうです。



金運

お金に関して、スピーディーにぬかりない判断ができる運気です。なにかを購入するときも、運用や貯蓄の方法などでも｢これがベスト｣と、感じたら信じてOK。また、お金に関する相談は、男性よりも女性にすると多くのヒントをもらえそう。



ラッキーアイテム：アイウエア



【8位】魚座 総合運：★★☆☆☆

身体も心も緩める時間に幸運が宿る日です。安心できる場所で、のんびりとなにもしない時間を過ごしてみてください。ゴロリと横になって、そのままうたた寝をしてしまうのも〇。想像以上に心身の疲れが取れていきます。



恋愛運

特に予定を決めず、のんびりと一緒に過ごすと、心のつながりがグンと強くなる恋愛運。関係が進むかも！部屋でゆっくりとするのも〇。外に出かけるのなら、自然が豊かだったり、広い景色が見えたりする場所がオススメです。



金運

入ってくるお金が増えそうな予感！特に、副業での収入が想像以上に多くなる可能性があります。取り組んでいる副業があるのなら、今日は普段以上に力を入れてみて。また、どんな副業があるのか情報収集をするのもオススメです。



ラッキーアイテム：猫のグッズ



ラッキーカラー：オフホワイト

【9位】獅子座 総合運：★★☆☆☆

次に旅行をしたい場所、次に買いたい物など、未来の楽しみについて考えるといい運気。楽しみなアイデアが、どんどん広がりそうです。その明るい気分でするべきことに取り組むと、最高に集中できます。朝のうちに未来の計画を立ててみて。



恋愛運

スローペースを意識するといい恋愛運。恋人のお願いに、すぐに「いいよ」と返事をしたり、片想いの相手に慌てて連絡をしたりするのはNG。なにがベストかじっくり考えて。意識してゆっくりと話すと、より深く理解しあうことができます。



金運

貯金や運用など、将来を見据えてお金の計画を立て直すといい運気です。現状を客観的に見るだけでなく、最新情報をチェックしてみてください。改善できる部分を発見できるはず。また｢今日は買い物はしない｣と決めると金運UP！



ラッキーアイテム：スチール製家具



ラッキーカラー：パープル

【10位】蟹座 総合運：★★☆☆☆

普段は気があう人とも、今日は話の波長が合わないかも。相手を責めたり、自分が正しいと主張したりしないことが大切。「今日は、こういう日なんだな」と割り切ってしまえば、お互いを大切にしているのだと伝わり合います。



恋愛運

今日は、恋の相手と距離を置きたくなるかも。どんな理由でもかまいませんから、ひとりで過ごすと伝えてしまうと〇。のんびりしながら相手を思い浮かべると、魅力を再発見しそうです。また、出会いは最初から深い話ができる人に注目して。



金運

親しい人から、お金の使い方や扱い方について厳しいことを言われるかも。ただ、相手はあなたを責めるつもりなど少しもありません。純粋な親切心や友情だと受け止めて。すると、お金に関する実力がUPします！



ラッキーアイテム：トランプ



ラッキーカラー：ライラック

【11位】蠍座 総合運：★☆☆☆☆

小まめにリフレッシュすることで、今日は穏やかな気持ちを保っていけそうです。特に「これは現実逃避かな…」と感じることに飛び込むと吉。自分を責めず、非現実の世界を思い切り楽しんでしまうといいでしょう。



恋愛運

「困ったな」と感じる相手からアプローチされる可能性がある日。中途半端な態度は見せず、きちんとNOを伝えて。人として誠意ある対応を見せれば、トラブルにはなりません。お互いに最高の相談相手や友だちとして仲良くなれそうです。



金運

基本的には、金銭面は問題ない運気です。だれかからなにかをもらうなど、ちょっとしたうれしいことがある可能性も。ただ、収入も貯蓄もお金の使い方も、だれかと比べて学びがある運気ではありません。人とはお金の話をしないのがベスト。



ラッキーアイテム：財布



ラッキーカラー：ワインレッド