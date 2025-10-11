「庵原町」はなんて読む？1文字目さえ乗り越えれば...！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「庵原町」はなんて読む？

「庵原町」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、北海道函館市にある地名ですよ。 いったい、「庵原町」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「いおはらちょう」でした。 庵原町は、北海道函館市に位置しています。 函館市には、世界三大夜景のひとつとして有名な“函館山”があり、この山頂に続くロープウェイは、125人乗りの大きなゴンドラ。 支柱がない造りなので、ぐんぐん遠ざかる街並みをガラス越しにゆったり眺められますよ。 ちなみに、同名の地名が静岡県静岡市にも存在し、そこでは「いはらちょう」と呼ばれるのだとか。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典オンライン』

