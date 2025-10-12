紅茶花伝がリニューアル♡香りと余韻がさらに豊かなロイヤルミルクティー

紅茶花伝の人気商品「ロイヤルミルクティー」が、2025年10月20日（月）より全国でリニューアル♡紅茶の香りと味わいの“余韻”を従来比約2倍に強化し、まろやかなミルクとの調和はそのまま。440ml PETボトルは200円、280ml温冷兼用PETは174円、270mlボトル缶は174円（税込・税別）で、寒い季節や日常のリフレッシュにぴったりです。

香り豊かに進化したロイヤルミルクティー

紅茶花伝 ロイヤルミルクティー

新しい「紅茶花伝 ロイヤルミルクティー」は、手摘みセイロン茶葉100%を使用し抽出温度を高めることで、紅茶の香りと味わいの深みを際立たせました。

飲んだ後も紅茶の余韻が長く続き、まろやかなミルクとの絶妙なハーモニーを楽しめます。ホット・コールドの両タイプが揃い、寒い季節や気分転換にぴったりです。

秋の味覚も楽しめるクラフティーシリーズ

紅茶花伝 クラフティー グレープミックスティー/メープルティーラテ

「紅茶花伝 クラフティー グレープミックスティー」と「メープルティーラテ」は再発売※2で、パッケージデザインもリニューアル。

グレープミックスティーは赤・白ぶどうをブレンドした香り豊かな味わい、メープルティーラテは香り高い紅茶に国産牛乳とメープルの甘みを融合させ、秋らしい豊かな味わいを堪能できます。

※2 「紅茶花伝 メープルティーラテ」の発売日は280ml 温冷兼用PETボトルが10月6日（月）、440mlコールドPETボトルは11月17日（月）

TinyTANコラボキャンペーンも見逃せない

TinyTANオリジナルパスケース

10月20日（月）より「紅茶花伝」製品を4本購入すると、TinyTANオリジナルパスケースがもらえるキャンペーンを実施♡

さらに、1本購入ごとに応募すると抽選でCoke ONチケットやPayPayポイントが当たります。応募者全員には待ち受け画像プレゼントもあり、紅茶を楽しみながら嬉しい特典も手に入ります♪

紅茶花伝リニューアルで香りと余韻を満喫

2025年10月20日（月）発売の「紅茶花伝 ロイヤルミルクティー」は、香り成分が従来比約2倍※1で、紅茶とミルクのまろやかなハーモニーと余韻をさらに楽しめます♡

クラフティーシリーズも新パッケージで再発売。TinyTANコラボキャンペーンで特典も楽しめる紅茶タイムです♪

ぜひこの機会にチェックしてみてください。