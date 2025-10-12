ジャンポケ太田、妻・近藤千尋に“衝撃受けた”こと「永野さんの番組で…」
お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久（41歳）が、10月10日に放送されたバラエティ番組「有田哲平とコスられない街」（TBS系）に出演。妻でモデル・タレントの近藤千尋（35歳）に“衝撃を受けた行動”を明かした。
番組は前回に引き続き、東京・月島在住42年のジャングルポケット・おたけが、月島のイチ押しグルメを案内。立ち寄った飲食店で料理を待つ間、太田＆近藤夫妻の話題になる。
タレントのハシヤスメ・アツコが「事前のアンケートによると、（妻の）近藤さんに不満があるっていうのをお聞きしたんですけど」と切り出し、太田は「不満ってほどじゃないけど…」とした上で、近藤に“衝撃を受けた行動”があると話し始める。
太田は「（近藤が）芸人さんと仕事する機会が多いんですよ。でも入口がギャルモデルから入って来て、この仕事なんで、あんまり芸人さんのいろんな…この人がこうだとかあまり分かってなくて」と話し、「この間も収録してて。永野さんの番組に出させてもらったんですけど、うちの奥さんが『この間、ありがとうございます』とかって言うんですけど、永野さんが『あっ、え〜』みたいな感じで。（近藤はさらに）『奥さまともこの間！』みたいな話してて、（永野が）『本当ですか！？ ウチの奥さんとですか？？』みたいな。なんか全然噛み合ってないんですよ、終始（笑）」と笑う。
そして「奥さんも途中からその違和感に気付いて。『あれ！？』みたいな。『すいません！えっ…』みたいな。『誰か分かってる？』って言ったら『ゆってぃさんですよね？』。永野さんのことを、収録1時間ぐらいずっとゆってぃさんだと思ってしゃべってた。確かに似てはいますけど…」と、完全に勘違いしながら収録を進めていたという。
そのため、太田は「もうちょっと芸人の奥さんなんで、芸人さんのこと詳しくなってほしい、というところは一応あります」と語った。
