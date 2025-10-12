【今日の献立】2025年10月12日(日)「キノコの和風パスタ」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「キノコの和風パスタ」 「ニンジンと梨のサラダ」 「カレー風味の野菜スープ」 の全3品。
同時進行であっと言う間！ 簡単に仕上がる野菜たっぷりのパスタの献立です。
【主食】キノコの和風パスタ
シンプルにキノコだけのパスタ。麺つゆを使って簡単に仕上げます。
調理時間：20分
カロリー：441Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
塩 16g
シイタケ (生)5個
マイタケ 1/2パック ニンニク (みじん切り)1/2片分
オリーブ油 小さじ1
バター 20g
麺つゆ (2倍濃縮)大さじ2
粉チーズ 適量 粗びき黒コショウ 少々
2. ゆで上がりに合わせて、フライパンにオリーブ油、バター、ニンニクを入れて弱火で熱し、香りがたってきたらマイタケ、シイタケを加えて炒める。
3. (1)を加えて炒め合わせ、麺つゆ、粉チーズを加えて全体にからめる。器に盛り、粗びき黒コショウを振る。
【副菜】ニンジンと梨のサラダ
梨の甘みがドレッシングの調味料に。爽やかな風味のサラダです。
調理時間：15分
カロリー：125Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
＜ドレッシング＞
オリーブ油 大さじ1
酢 小さじ1/2~1
塩 少々
粗びき黒コショウ 少々
【スープ・汁】カレー風味の野菜スープ
カレーの香りが食欲をそそるスープです。お好みで色々な野菜を入れてみて下さい。
調理時間：15分
カロリー：70Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
玉ネギ 1/6個
ニンジン 1/4本 オリーブ油 小さじ1
固形スープの素 1個
カレー粉 小さじ1/2~1
水 400ml
塩コショウ 少々
ドライパセリ 少々
2. 玉ネギがしんなりしたら、固形スープの素、カレー粉、水を加える。
3. 煮たったら塩コショウで味を調える。器に注ぎ、ドライパセリを散らす。
