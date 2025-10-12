プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「キノコの和風パスタ」 「ニンジンと梨のサラダ」 「カレー風味の野菜スープ」 の全3品。
同時進行であっと言う間！　簡単に仕上がる野菜たっぷりのパスタの献立です。

【主食】キノコの和風パスタ
シンプルにキノコだけのパスタ。麺つゆを使って簡単に仕上げます。

調理時間：20分
カロリー：441Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

スパゲティー  160g
  塩  16g
シイタケ  (生)5個
マイタケ  1/2パック ニンニク  (みじん切り)1/2片分
オリーブ油  小さじ1
バター  20g
麺つゆ  (2倍濃縮)大さじ2
粉チーズ  適量 粗びき黒コショウ  少々

【下準備】

シイタケは石づきを切り落とし、軸と笠に切り分け、軸は縦に裂き、笠は薄切りにする。マイタケは小房に分ける。

【作り方】

1. 塩を入れたたっぷりの熱湯2000mlにスパゲティーを入れ、常にクツクツ煮たった状態を保ちながら、時々菜ばしで混ぜ、指定の時間より30秒短めにゆでてザルに上げる。

2. ゆで上がりに合わせて、フライパンにオリーブ油、バター、ニンニクを入れて弱火で熱し、香りがたってきたらマイタケ、シイタケを加えて炒める。

3. (1)を加えて炒め合わせ、麺つゆ、粉チーズを加えて全体にからめる。器に盛り、粗びき黒コショウを振る。

【副菜】ニンジンと梨のサラダ
梨の甘みがドレッシングの調味料に。爽やかな風味のサラダです。

調理時間：15分
カロリー：125Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

ニンジン  1本 梨  1/2個
＜ドレッシング＞
  オリーブ油  大さじ1
  酢  小さじ1/2~1
  塩  少々
粗びき黒コショウ  少々

【下準備】

ニンジンは皮をむき、スライサーか包丁でせん切りにする。梨は4つのくし切りにし、皮をむいて芯を取り、1cm角に切る。

【作り方】

1. ボウルで＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせ、ニンジン、梨を加えて和える。器に盛り、粗びき黒コショウを振る。

【スープ・汁】カレー風味の野菜スープ
カレーの香りが食欲をそそるスープです。お好みで色々な野菜を入れてみて下さい。

調理時間：15分
カロリー：70Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

ベーコン  1枚
玉ネギ  1/6個
ニンジン  1/4本 オリーブ油  小さじ1
固形スープの素  1個
カレー粉  小さじ1/2~1
水  400ml
塩コショウ  少々
ドライパセリ  少々

【下準備】

ベーコンは幅1cmに切る。玉ネギは粗めのみじん切りにする。ニンジンは皮をむいてみじん切りにする。

【作り方】

1. 鍋にオリーブ油を中火で熱してベーコンを炒め、脂が出てきたら玉ネギ、ニンジンを加えて炒め合わせる。

2. 玉ネギがしんなりしたら、固形スープの素、カレー粉、水を加える。

3. 煮たったら塩コショウで味を調える。器に注ぎ、ドライパセリを散らす。

