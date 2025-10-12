日本代表が来月14日に豊田スタジアムで実施する親善試合でガーナと対戦する見通しであることが11日、分かった。“ブラック・スターズ”の愛称を持つガーナは12日（日本時間13日）のW杯アフリカ予選I組の最終戦でコモロに引き分け以上でW杯切符を手にする。勝ち点3差で2位のマダガスカルを得失点差で8上回っており、負けても予選突破が決まる公算が大きい。2位に転落すれば11月のプレーオフに回るため日本の相手が他のアフリカ勢に変更されることも決定済みだ。

ガーナはFIFAランク75位。予選9試合で7得点7アシストのFWアイェウ（レスター）、今夏に移籍金5500万ポンド（約111億円）でウェストハムからトットナムに移籍したMFクドゥスら能力の高い選手がそろう。W杯予選は9試合で22得点6失点。対戦成績は日本が5勝3敗とリードするが、無失点に抑えた試合は一度もない。W杯に向けてアフリカ勢特有の身体能力、リズムを体感できるメリットは大きい。

森保ジャパンは9月シリーズで北中米勢、今月は南米勢と対戦。来年3月はアウェーで欧州の強豪と対戦する方向で調整中だ。11月にアフリカ勢と試合を組むことで、W杯の準備期間でオセアニア勢を除く全地域との対戦が実現する。今月14日のブラジル戦を含め、理想に近いマッチメークが続くのは日本が世界で認められつつある証拠。W杯で直近2大会連続16強入りの実績も最高の景色への追い風となっている。