穿くだけ → スッキリ見え！【GU】40・50代におすすめ♡「大人気パンツ」

40・50代の大人女性が今【GU（ジーユー）】で狙いたいアイテムのひとつはパンツかも！ 今回は、スタッフさんが「大人気バレルレッグシリーズ」とおすすめしているパンツを、コーデとともにご紹介。穿くだけでスッキリとしたシルエットを演出できるだけでなく、一点投入でコーデの鮮度UPにも期待できそうです。注目のトレンドシルエットのパンツ、まずはGUの名品から試してみては？

コーデュロイ素材が秋らしさを漂わせる一本

【GU】「コーデュロイバレルレッグイージーパンツ」\2,990（税込）

脚線をカバーできそうな程よいワイドシルエットと、裾にかけてわずかにテーパードした絶妙なラインがスッキリ見えを叶えてくれそうな注目のバレルレッグパンツ。こちらは中太畝のコーデュロイ素材を使用しており、秋のムードを楽しめる一本です。ウエストはイージーなドローコード仕様なので、ミドル世代も気負わず着こなせそう！ カラーは全4色から。

ジャケットと作る都会的なセットアップ風コーデ

同系色のテーラードジャケットを合わせたセットアップ風コーデは、イージーなパンツがグッと都会的な印象に。ウエストまわりにタックが入ったディテールも手伝って「スッキリとしたシルエットが演出できます」とスタッフのMayuさんも太鼓判を押しています。Tシャツの上にスカーフをビスチェ感覚で巻き付ける技も真似したいところ。

プレッピーテイストを楽しめる旬度の高いチノパンツ

【GU】「チノバレルレッグタックパンツ」\2,990（税込）

プレッピーなテイストへの注目度が高まっているこの秋、チノ素材のバレルレッグパンツも要チェック。こちらは「腰回りがすっきりする2本入りのタック」（公式ECサイトより）が特徴です。裾にかけてカーブしていくラインも相まって、ミドル世代が気になる下半身のスッキリ見えとこなれ度UPを両立させてくれそう。カラーは旬のダークブラウンを含む全3色展開。

感度の高いスポーティーテイストはシックな秋色で

ベージュのパンツにダークブラウンのトラックジャケットを合わせた、感度の高いスポーティーなコーデ。上下シックな秋色かつブラックの小物で引き締めることで、大人っぽさを損ねない今どきのマニッシュな装いとして楽しみやすくなります。裾にかけて収束していくシルエットとボリューミーなブーツの相乗効果で、脚線も目立ちにくくなるはず。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ