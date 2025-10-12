『仮面ライダーストロンガー』第30話配信開始 『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』第2話記念
アニメ『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』第2話放送を記念して、作品内でも登場した「仮面ライダーストロンガー」第30話「さようならタックル！最後の活躍」が、東映特撮YouTube Officialで配信された。
【動画】命を賭けた必殺技！配信された『仮面ライダーストロンガー』第30話
配信期間は10月11日(土)25:00から10月27日(月)12:00までの期間限定配信。岡田ユリコが電波人間タックルに憧れ、なりたいと願う、きっかけとなった物語を見ることができる。
『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』は、40歳になっても本気で「仮面ライダー」になろうとしていた主人公の東島丹三郎(とうじまたんざぶろう)が、その夢を諦めかけた時、世間を騒がす「偽ショッカー」強盗事件に巻き込まれるストーリー。「仮面ライダー」を愛しすぎる大人たちによる“本気の仮面ライダーごっこ”が描かれている。
■「仮面ライダーストロンガー 」 第30話「さようならタックル！最後の活躍」あらすじ
魔女怪人ドクターケイトの毒液によって、電波人間タックルの体の自由が利かなくなってしまった。だがタックルはストロンガーの言葉も聞かず、命を賭けた必殺技を繰り出した。
