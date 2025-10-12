日本維新・吉村洋文代表が１０日に読売テレビの夕方ニュース番組「かんさい情報ネットｔｅｎ．」に生出演。公明党から連立解消を通告された自民・高市早苗総裁について、「高市さんらしさをどんどん出して行ったらいいと思います」と述べた。

「自公の考え方は安全保障や靖国神社とかずいぶん違う。選挙強い者同士がくっついて維持してきましたけど、政策理念が根本的に違うのであれば、このほうが分かりやすい。高市さんらしさを出したほうが健全」とした。

自民総裁選時は、小泉進次郎氏が総裁に選出されれば維新との連立濃厚と目されたが、その際も、衆院大阪選挙区で激しく対立する公明党の存在が障害になると指摘されてきた。

自公連立が解消された現在、衆院勢力では自民１９６＋維新３５＝２３１が成立すれば、過半数２３３に残り２議席となり、参政党３議席なども含め注目されている。（議席数は衆院公式１０月８日現在）。

自民との連立にネックだった公明党が消えた吉村代表は、番組で高市自民との距離感を聞かれると、多くの価値観で自民に近いとしたうえで、公約実現の軸となる「副首都構想」「社会保険料を下げる」を挙げ「これについての高市さんの意見を聞いてみたい。高市さんからまだ何も聞いていませんので、これからになります」と述べた。

一方で「高市さんは、国民民主党と政策の親和性が高いと言ってるので、そっちを先にやったらいいんですよ。邪魔するつもりも何もありません。割って入るつもりもないです。減税もやればいい。政策言うだけじゃなくて実行するのが大事。国民民主と１回やってみたらいい。そのうえで、我々の政策について聞いてみたい」とした。

「こちらから、どうですか？どうですか？と言うつもりはありません」と語った。高市氏との協議時期は近々かと聞かれると「近々になるかな。まだ何も話は受けていませんので」と語った。