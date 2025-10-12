【数量限定】VECUA Honeyの香り重ねるハンドクリーム♡癒しのペアセット登場
蜂蜜コスメブランド「VECUA Honey（ベキュアハニー）」の人気シリーズ「ワンダーハニー」から、香りを重ねて楽しむ新作ハンドクリームが登場します。『はちみつの森のハンドクリームペアセット リトルブレイク』と『ドリーミィムーン』の2種類が2025年10月7日（火）より数量限定で発売。とろけるような使用感と、ふんわり広がる香りのレイヤードが、日常の手肌ケアを優しく包み込みます♡
VECUA Honeyの数量限定ペアセットが登場
ワンダーハニーから登場する「はちみつの森のハンドクリームペアセット」は、2種類の香りを重ねて楽しめる特別なペアセット。
『リトルブレイク』には「ハニーラテの香り」と「モカマキアートの香り」がセットに。甘くやさしい香りがふんわり広がり、ブレイクタイムに癒しを届けます。
一方、『ドリーミィムーン』は「お花と果実のホワイトティーの香り」と「ムーンレモネードの香り」の組み合わせ。上品で穏やかな香りが、夜のリラックスタイムを包みます。
どちらも20g×2個入りで各1,320円（税込）。気分に合わせて香りをレイヤードし、自分だけの香りを楽しめるのが魅力です♪
とろける使い心地と天然由来のうるおい
ジェルクリーム状の軽やかなテクスチャーで、ベタつかずに手肌をしっとり保湿。
配合されているハチミツ、ローヤルゼリーエキス、ミツロウ、ヨーグルト液（ホエイ）などの保湿成分が、乾燥しやすい手肌を優しく守ります。
さらに、パラベン・合成着色料・アルコール・鉱物油の4つのフリー処方で、毎日安心して使えるのもポイント。香りだけでなく、心地よい使用感にもこだわったハンドクリームです♡
香りと癒しを重ねて、自分だけのハンドケアを
VECUA Honeyの「はちみつの森のハンドクリームペアセット」は、香りのレイヤードを通じて日常に癒しのひとときを届ける限定コレクション。
香りを重ねて楽しむ“ペアフレグランス”発想は、ギフトにもぴったりです。
心までほぐれるような香りと、とろける保湿感で、手肌も気分も満たされる秋のハンドケアを楽しんでみてはいかがでしょうか。