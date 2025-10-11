パラグアイ戦“出場未遂”の望月ヘンリー海輝、次の相手はスター揃いのブラジル左WG陣「すごく楽しみ」
日本代表MF望月ヘンリー海輝(町田)は10日のキリンチャレンジカップ・パラグアイ戦の後半40分過ぎ、一度はタッチライン沿いで交代投入の準備をしていたが、MF佐野海舟(マインツ)の状態を踏まえて交代選手が変更され、ピッチに立つことは叶わなかった。
パラグアイ戦から一夜明けた11日の練習後、報道陣の取材に応じた望月は「もちろん出たかったシーンではあったけどチームスポーツなので、海舟くんがつってベストな交代というのは僕ではなかったと思う」と回顧。「そこの監督の判断、チームの判断は尊重したい」と受け止め、次の出番を待つ姿勢を見せた。
投入予定だった場面は1-2のビハインド。攻撃的なカードとして右ウイングバックに入るはずだった。「2トップにする流れだったので、クロスを上げるチャンスがあったらどんどん上げていけと言われて準備していた」。ただ、交代が行われなかったことで同じポジションのMF伊東純也がクロスから同点ゴールをアシスト。「クロスを上げていくというベンチの意図を感じる部分も、質の部分も足りないところ。より磨いていこうと思った」と刺激を受けた。
そうして迎える14日のブラジル戦。次こそは出場機会を掴むべく、「残りの練習からアピールしていって、万全な状態で準備していくなかで、試合に出るとなれば全力でぶつかって挑戦していきたい」と意気込んでいる。
もし右ウイングバックに入るのであれば、マッチアップするブラジルの左ウインガーは強者揃い。「言ったらビニシウス選手だったりとか、そういう方がいらっしゃると思うんですけど……(笑)」と“1歳年上”のスターに想像以上の敬意を口にし、報道陣を笑わせながらも、「スーパーな選手ですし、そういう選手に自分がどういうことをできるかは少しずつイメージしている」と対決を見据えた。
FWビニシウス・ジュニオール(R・マドリー)がサブに回ったとしても、2番手にはFWガブリエル・マルティネッリ(アーセナル)が控えている。「すごく速い選手だと思うけど、そういう選手に対して僕もスピードで勝負するのか、そもそもやらせないのが一番だと思うし、もしマッチアップするチャンスがあればやっていきたい」と力を込めた。
失点に絡んでほろ苦い結果となった9月のアメリカ戦(●0-2)に続き、生き残りへの価値が試されるブラジル戦。世界的強豪との対峙には「やってみないとわからないのが正直なところ」と謙虚に構えつつも、「トップの国のトップの選手たちがいるチーム。そういう選手にどれだけやれるかが、僕のこれから日本代表で生き残っていけるかにも、自分の成長にもつながると思うのですごく楽しみ」と果敢に挑むつもりだ。
(取材・文 竹内達也)
