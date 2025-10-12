【キングオブコント】青色1号・仮屋そうめん、結婚報告「まだまだ青色1号頑張ります！」
“コント芸日本一”を決めるTBS系『求人ボックス presentsキングオブコント2025』（後6：30）のファイナリスト・青色1号の仮屋そうめんが11日深夜、自身のXを更新。結婚を報告した。
【写真】幸せそう…？青色1号・仮屋そうめんが結婚報告
仮屋は「ということで今日結婚しました！！証人はガチャさんです！！まだまだ青色1号頑張ります！」と記した。
仮屋は1991年7月17日生まれ、福岡県出身。2017年、カミムラと榎本淳がコンビで活動していたところに加入し、トリオとして活動を開始した。2024年には、第45回ABCお笑いグランプリ 準優勝、太田プロライブ「月笑」年間チャンピオンに輝いた。
