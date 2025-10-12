¡Ú£×£×£Å¡Û¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤ PLE¤Ç°ø±ï¥¢¥¹¥«¡õ¥«¥¤¥ê¤Ë´°¾¡¡¡¾ìÆâ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¾Ì¾¾¡Éé¡ª¡×¤ÎÂç¹ç¾§
¡¡ÊÆ¹ñ¡¦£×£×£Å¤Î£Ð£Ì£Å¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¡¦¥¸¥å¥¨¥ë¡×¤Ï¡¢£±£±Æü¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥Ñ¡¼¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¡õ¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤¬¡¢°ø±ï¤Î¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¡Ê¥¢¥¹¥«¡õ¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¡Ë¤Ë²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥è¡¢¥¢¥¹¥«¡¢¥«¥¤¥ê¤Î£³¿Í¤Ï¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥À¥á¡¼¥¸£Ã£Ô£Ò£Ì¡×»þÂå¤«¤éÂ³¤¯ÌÁÍ§¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¤¥è¤Ï½ÉÅ¨¥ê¥¢¤È¶¦Æ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë·ãÅÜ¤·¤¿àÌÀÆü¤Î½÷Äëá¥¢¥¹¥«¤È¤Î´Ö¤ËµµÎö¤¬Æþ¤ê¡¢½÷Äë¤Ï¥¤¥è¤Ø¤Î²ðÆþ¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡¡Á°¡¹²ó¥í¥¦¤Ç¤Ï¥¤¥è¤ËÆÇÌ¸¤òÊ®¼Í¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥è¤âÌÁÍ§£²¿Í¤È·èÊÌ¤ò·èÃÇ¡£¥ê¥¢¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¤È¤Î·èÃåÀï¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¥«¥¤¥ê¤Ï½÷Äë¤«¤éà¥Ñ¥ï¥Ï¥éá¤Þ¤¬¤¤¤Î°·¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê£»¨¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½øÈ×¤«¤éÂç´¿À¼¤ò¼õ¤±¤¿¥¤¥è¤È¥ê¥¢¤Ë¡¢¥¢¥¹¥«¤È¥«¥¤¥ê¤Ï´ñ½±¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£¥¤¥è¤Ï¶¯Îõ¤Ê¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤ò¥¢¥¹¥«¤Ë¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤ë¤È¡¢¾ì³°¤ËÍî¤Á¤¿½÷Äë¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ê¥È¥Ú¡¦¥¹¥¤¥·¡¼¥À¤ò¸«Éñ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢»î¹ç±¿¤Ó¤Ï£×£×£Å½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ³ÍÆÀ£²ÅÙ¤Î¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¤¬¾¡¤ë¡£¾ì³°¤Ç¹ª¤ß¤ÊÏ¢·¸¤ò¸«¤»¡¢¥¢¥¹¥«¤¬¥¤¥è¤Ë¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¡£¥«¥¤¥ê¤â¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥«¥Ö¥¥¨¥ë¥Ü¡¼¤«¤é¡¢·ã¤·¤¯¥Á¥ç¥Ã¥×¤òÂÇ¤Á¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥¢¥¹¥«¤Ï¥¤¥è¤Î¸åÆ¬Éô¤òÆ§¤ß¤Ä¤±¤Æ¤«¤é¡Ö¥ï¥·¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤»¤¤¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢À©¸æÉÔÇ½¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¡£¥¢¥¹¥«¡õ¥«¥¤¥ê¤ÎÏ¢·¸¤Ïºã¤¨¤Þ¤¯¤ê¡¢Âç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¥¤¥è¤ò¥í¡¼¥ó¥Ð¥È¥ë¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤à¡£¤Ê¤ó¤È¤«ÂÑ¤¨È´¤¤¤¿¥¤¥è¤Ï¥¢¥¹¥«¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤Æ¥ê¥¢¤È¸òÂå¡£ÃÏ¸µ¤ÎÂçÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤¿¥ê¥¢¤¬¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤ÇË²õÎÏ¤Ç¡¢¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¤ò½³»¶¤é¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥á¡¼¥¸¤ò²óÉü¤µ¤»¤¿°ï½÷¤â¡¢¥«¥¤¥ê¤ËÆÀ°Õ¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¥¥Ã¥¯¡£¾ì³°¤Î¥¢¥¹¥«¡õ¥«¥¤¥ê¤Ë¤Ï¥à¡¼¥ó¥µ¥ë¥È¥¢¥¿¥Ã¥¯¤À¡£¥«¥¤¥ê¤Ë¥à¡¼¥ó¥µ¥ë¥È¥×¥ì¥¹¤ò·è¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥¹¥«¤¬Æþ¤Ã¤Æ£³¥«¥¦¥ó¥È¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¤Ï¥¢¥¹¥«¤¬¥É¥é¥´¥ó¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÂÎÀª¤«¤é¥«¥¤¥ê¤¬¥¤¥ó¥»¥¤¥ó¥¨¥ë¥Ü¡¼¤òÊü¤Ä¹çÂÎµ»¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥è¤â¥¹¥ï¥ó¥À¥¤¥Ö¼°¥ß¥µ¥¤¥ë¥¥Ã¥¯¤Ç¥¢¥¹¥«¤ò¿á¤ÃÈô¤Ð¤·¡¢²ñ¾ì¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¾Ì¾¾¡Éé¡ª¡×¤ÎÂç¥Á¥ã¥ó¥È¤À¡£
¡¡ÏÂÀ½¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼£³¿Í¤ÈÀ¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡¢¥ê¥¢¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¹¶ËÉ¤Ï¡¢¥ê¥¢¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ö¡¼¥Ä¤ò¡¢¥¨¥×¥í¥ó¤Î¥«¥¤¥ê¤¬¥¢¥¹¥«¤òÆÍ¤Èô¤Ð¤·¤Æ¼«¤éÈïÃÆ¤·¤¿¡£¤³¤Î°ì·â¤¬¸ú¤¤¤Æ¡¢¥ê¥¢¤Î¥ê¥Ã¥×¥¿¥¤¥É¡ÊÊÑ·¿¥Ü¥à¡Ë¤«¤é¥¤¥è¤Î¥à¡¼¥ó¥µ¥ë¥È¥×¥ì¥¹¤Îà²«¶âÏ¢·¸á¤Ç¡¢¥«¥¤¥ê¤«¤é£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥è¤È¥ê¥¢¤Ï´¿´î¤ÎÊúÍÊ¤ò¤«¤ï¤¹¤â¡¢½÷Äë¤Ï¾ì³°¤Ç¤Ü¤¦¤¼¤ó¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥¤¥è¤È¥¢¥¹¥«¡õ¥«¥¤¥ê¤Î³Î¼¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ë¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¡Ö£×£×£Å¡¡¥¯¥é¥¦¥ó¡¦¥¸¥å¥¨¥ë¡¡£²£°£²£µ¡×¤Ï¡Ö£Á£Â£Å£Í£Á¡×¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¡£