¡Ú¥¹¥×¥é¥È¥¥ー¥ó3 ¥¤¥«¥¿¥³¥Á¥ãー¥à¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Û 10·î²¼½Ü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§1²ó300±ß
(C) Nintendo
¥¤¥«¡Ê¥ì¥Ã¥É¡Ë
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥¢ー¥Ä¤Ï¡¢¥¬¥Á¥ã¾¦ÉÊ¡Ö¥¹¥×¥é¥È¥¥ー¥ó3 ¥¤¥«¥¿¥³¥Á¥ãー¥à¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×¤ò10·î²¼½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó300±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥×¥é¥È¥¥ー¥ó¡×¤Î¥¤¥«¡õ¥¿¥³¤Î¥Á¥ãー¥à¡£¥ê¥ó¥°¥Ñー¥Ä+¥«¥Ë¥«¥óÉÕ¤»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤ä»±¤Î¼è¤Ã¼ê¡¢¥Ú¥ó¤Ê¤É¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£¥«¥éー¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â¥¤¥¨¥íー/¥Ö¥ëー/¥é¥¤¥È¥Ö¥ëー/¥ì¥Ã¥É/¥ª¥ì¥ó¥¸/¥Ñー¥×¥ë¤Î6¿§¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤êÁ´12¼ï¡£ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤ÏÌó50mm¡£¡Ú¥¤¥«¡Û
¥Ö¥ëー¡Ú¥¿¥³¡Û
