「ミスマガのアソビバ！ミスマガジン2025 ソログラビアSP!」より冨永実里さん

講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「ミスマガのアソビバ！ミスマガジン2025 ソログラビアSP!」、「噂のコリアンガール 総集編」、「日曜日のseju」のグラビアを公開した。

「ミスマガのアソビバ！ミスマガジン2025 ソログラビアSP!」に登場しているのは、ミスマガジン2025で読者特別賞を受賞した冨永実里さん。また「噂のコリアンガール 総集編」ではパク・ビョルさん、Yukiさん、スヨンさんの未公開カット、「日曜日のseju」では岩波詩織さんのグラビアが掲載されている。

「噂のコリアンガール 総集編」よりパク・ビョルさん

「噂のコリアンガール 総集編」よりYukiさん

「噂のコリアンガール 総集編」よりスヨンさん

「日曜日のseju」より岩波詩織さん

(C)LUCKMAN、カノウリョウマ、大藪達也／ヤンマガWeb

(C)キム・グァンホ、花流館／ヤンマガWeb

(C)後野順也／ヤンマガWeb