【レベルアップデイズ～幼馴染の攻略サポート～】 10月12日 先行配信開始

viviONは、同社の出版レーベル「comipo comics」のオリジナルコミック「レベルアップデイズ～幼馴染の攻略サポート～」を、総合電子書籍ストア「comipo」にて10月12日より先行配信する。

本作はいじめによって不登校になってしまった主人公・大原八須が幼馴染の五道夢音のサポートを受けて有名配信者を目指す物語。夢音との同居生活や配信活動を通して、八須はもう一度学校へ行くことができるのか……。

作画は太鍋人氏、原作は秋蝉氏が担当する。

いじめによって引きこもりとなってしまった高校二年生・大原八須（おおはらやす）。

このままでは留年となり、ますます登校するのが難しくなってしまう。それでも八須は、ただゲーム配信をして現実から逃げていた。

そんなある日、八須に再び登校する勇気を取り戻させるため、幼馴染・五道夢音（ごどうゆめね）が現れる。

夢音は、自分のインフルエンサーとしての経験を活かし、住み込みで八須を鍛えて有名配信者に育て上げると言い出して……！？

畑違いの挑戦に加え、夢音との同居生活はトラブル続き。それでも、画面の向こうの歓声と、すぐ隣にいる仲間の存在が、八須に《もう一度教室へ》の勇気を与えてくれる。

引きこもり少年×ゲーム配信×三つ巴生活………RE START！

(C) 2021 viviON, inc.