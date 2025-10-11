¡Ú¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡Û10/11¡§¡Ö¤Ú¤¨¡×
ÃÏ¾åÇÈ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡Ö¤Ú¤¨¡×¤Î¸½ºß¤Ï¡©
º£²ó¤ÏÌ¾¤À¤¿¤ë·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÀÖÈ±¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡Ö¤Ú¤¨¡×¤ò¿¼·¡¤ê¡ª
¤Ú¤¨¤Ï2015Ç¯¡¢¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëÈÖÁÈ¡Ö¥Þ¥Ä¥³²ñµÄ¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¸¶½É¤Ë¤¢¤ë¿Íµ¤¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖWC¡Ê¥À¥Ö¥ë¥·¡¼¡Ë¡×¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÅ¹°÷¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢ÀÖÈ±¤ÇÇÉ¼ê¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥ì¥¹¤ÊÉ÷ËÆ¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢·ÝÇ½³¦1Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡Ö¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ëË¡Î§ÁêÃÌ½ê¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Ë¡ª
¤½¤ó¤Ê¤Ú¤¨¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ø¤ÎÏª½Ð¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤·¡Ä¡Ä¡£¼Â¤Ï¸½ºß¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤òÎ¥¤ì¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¤ÇÂç³èÌöÃæ¤Ê¤Î¤À¡ª
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ï¡¢ÁíºÆÀ¸²ó¿ô5²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤Û¤ÉÏÃÂê¤Ç¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï·ÝÇ½³¦¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÐÍ¥¤ÎÀéÍÕÍºÂç¤äÃçÎ¤°Í¼Ó¡¢²Î¼ê¤Îaiko¤Ê¤É¤¬¤Ú¤¨¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
ÃÏ¾åÇÈ¤«¤é¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿º£¡¢¤Ú¤¨¤¬ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡©
¡È¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤¹¤®¤ë»Ñ¡É¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤¹Æ°²è¤¬Âç¿Íµ¤¤Ë¡ª
¿ä¤·¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Ï¡¢¤Ú¤¨¤ÈÍ§¤À¤ÁÎò7Ç¯¤À¤È¤¤¤¦¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¸µ½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¼íÌîÉñ»Ò¤È¡¢¿ÍÀ¸¤ËÈè¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ú¤¨¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Æ¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦AKB48¤Î¾®·ªÍ°Ê¤¬Ã´Åö¡£
¾®·ª¤Ï¸½ºß¤Î¤Ú¤¨¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸«±É¤¨¤ò¼Î¤Æ¤Æ¡¢¿ÍÌÜ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤¹»Ñ¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÏÃÂê¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤ó¤Ê¤Ú¤¨¤ÎYouTube¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥Ä°ìÃú¤Î»Ñ¤ä¡¢¥¹¥Ã¥Ô¥ó¤ÇÆþÍáÃæ¤Î»Ñ¤È¤¤¤Ã¤¿À¸³è´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤¬¡ª
º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¡ª¡×¡¢¡ÖÇí¤½Ð¤·¤É¤³¤í¤«¡¢¥â¥í½Ð¤·¤Î¡Ä¡×¤È·ÝÇ½¿Í¤é¤·¤«¤é¤Ì¾þ¤é¤Ê¤¤»Ñ¤Ë¶Ã¤¯¡£¤½¤·¤ÆÆüÂ¼¤â¡Öµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Í¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡×¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ì¡Ê¤³¤ó¤Ê¤Ë¡ËÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡¢Æ°Êª¸«¤Æ¤ë´¶¤¸¤È°ì½ï¡×¤È¡¢¤½¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤¹¤®¤ë»Ñ¤Ë»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¾®·ª¤Ï¡Ö·ÝÇ½¿Í¤Ã¤Æ¸«¤¨Êý¤òµ¤¤Ë¤·¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡¢¡Ö¤Ç¤â¤½¤ì¤ò¤ä¤á¤¿¤Ú¤¨¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤Êý¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Á¤ã¤¦¡×¤È²þ¤á¤Æ¤Ú¤¨¤ÎÎÉ¤µ¤òÎÏÀâ¡£
¤Ú¤¨¤Ë·ÝÇ½¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¥ï¥±¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾þ¤é¤Ê¤¤Æü¾ï¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê¤µ¤é¤±½Ð¤¹»Ñ¤Ë¶¦´¶¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤À¡£
¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡ÚYouTube¤Ç¸«¤»¤ë¡È³Ð¸ç¡É¤Î»Ñ¤Ë¶¦´¶¡ª¡Û
º£²ó¤Ï¤Ú¤¨ËÜ¿Í¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¡ª
ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡ÖSnow Man¤È¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Ë¶´¤Þ¤ì¤ë¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×¡¢¡Ö¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Æ¡Ä¡£¤¿¤¤¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸¬Â½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¡£º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¤µ¤Ã¤¤Îº£¤Þ¤Ç¤ÎÆ°²è¸«¤¿´¶¤¸¤ÇÁÛÁü¤·¤Æ¤¿¤è¤ê¤â¡¢100ÇÜ¤¤¤¤Æ÷¤¤¤·¤Æ¤ë¡×¤È¡¢Æ°²è¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤À¤Ã¤¿»Ñ¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¥á¥¤¥¯¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Î¤Ú¤¨¤Î»Ñ¤Ë¶Ã¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¸º¤é¤·¤¿¥ï¥±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸Â³¦¤Ï´¶¤¸¤Æ¡¢¤³¤¦¸«¤¨¤Æ¿Í¤ÎÌÜ¤ò¤¹¤´¤¤µ¤¤Ë¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡×¡¢¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¿§¡¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£º£»ä¤¬¸À¤Ã¤¿È¯¸À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¤È¤«¡×¤È¸ì¤ë¤Ú¤¨¡£¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈèÏ«¤¬Áý¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÆÍÈ¯ÀÆñÄ°¤Ê¤É¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤³¤È¤«¤éYouTube¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¤Ú¤¨¤Ï¡¢YouTube¤Ç¤Î¾þ¤é¤Ê¤¤»Ñ¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦³Ð¸ç¤ò¼«Ê¬¤ËÇ§¼±¤µ¤»¤¿¤¯¤Æ¡£¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç»×¤¤¤Ã¤¤ê¡×¤È¼«¿È¤Î¡È³Ð¸ç¡É¤Î¸½¤ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£º´µ×´Ö¤ÈÆüÂ¼¤Ï¡Ö¤¹¤²¡¼¡×¤È¤½¤ÎÍ¦µ¤¤Ë´¶Ã²¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¢¡ÚÇº¤ßÁêÃÌ¤â¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ª ¡ÈÍ§¤À¤Á¡É¤Î¤è¤¦¤Êµ÷Î¥´¶¡Û
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Î¼íÌî¤È¾®·ª¤â²Ã¤ï¤ë¤È¡¢YouTube¤Ê¤É¤Ç¤â»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¤Ë¤è¤¯¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ú¤¨¤Ë¡¢¾®·ª¤¬Çº¤ßÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¾®·ª¤Ï¡Ö»ä¤¿¤ÁAKB¤Ã¤Æ£²£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¡×¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀÎ¤ÎÀèÇÚ¤òÄ¶¤¨¤¿¤¤¡×¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤Ú¤¨¤Ë¼«¿È¤ÎÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¤Ú¤¨¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ½é´ü¤ò±Û¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤¦ÌµÃã¡£¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤è»ä¡¢¤´¤á¤ó¤Í¡£¡Ê¤Ç¤â¡ËAKB¤Ë¤³¤³¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¡ÈÃç¤Î°¤µ¡É¡×¤È°Õ³°¤Ê²óÅú¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¡£Â³¤±¤Æ¤Ú¤¨¤Ï¡Ö°¤¤°ÕÌ£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ã¤Æ¤³¤È¡ª ¿Í´Ö¤¯¤µ¤µ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¤¹¤ë¤Èº´µ×´Ö¤Ï¤³¤ÎÅú¤¨¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö²æ¡¹¤Î»öÌ³½ê¤À¤ÈKAT-TUN·»¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¡¢¤¢¤½¤³¤È¤¢¤½¤³¡¢¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤·¤Æ¤ó¤À¤í¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤ÇÄ¶ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¼ÂºÝ¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ãÃçÎÉ¤¤¤È¤«¡×¤ÈÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁÇ´é¤òÌÀ¤«¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ï¤Ú¤¨¤È¤è¤êÂÇ¤Á²ò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¥¯¥Ò¥à¤È¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¡¢¤½¤·¤Æ¤Ú¤¨¤Î5¿Í¤À¤±¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë»Ä¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¼«»£¤êÂç²ñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡ª ¤Ú¤¨¤Î¥Þ¥¤¤Ú¤¨¥¹¤Çµ¤³Ú¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡¢¥µ¥¯¥Ò¥à¤â¼«Á³¤È¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢¤È¤ê¤³¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£