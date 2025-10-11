º´µ×´ÖÂç²ð¤¬È±¤ò¤«¤¾å¤²¤¿¼ª½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ýー¥º¤âÈäÏª¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¾å¸ÂÆÍÇË¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö²ÚÎï¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²ÏËÌ¥á¥¤¥¯¤Î¤µ¤Ã¤¯¤óÈþ¤·¤¤¡×
¢£¡Ø¡õbe HAIR¡Ù¿·CM¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´µ×´ÖÂç²ð¤¬È±¤ò¤«¤¾å¤²¤¿¼ª½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¡¿¿·CM①～②
Snow Manº´µ×´ÖÂç²ð¤¬¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¡õbe HAIR¡Ù¿·CM¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
º´µ×´Ö¤Ï¡Ø¡õbe HAIR¡Ù¤Î¿·CM¤ä¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÅÐ¾ì¤·ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ¸Ä¿ÍX¤Ë¤Æ¤½¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥«¥á¥é¤Ë°Ï¤Þ¤ì¥Ô¥ó¥¯È±¤ò¤«¤¾å¤²¤ë»Ñ¤ä¡¢È±¤ò¤«¤¾å¤²¤Æ¼ª¤ò¸«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¾²¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤¤¤ÆÈ¾¿È¤òÅ·°æ¤Ë¸þ¤±¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¿§¤Ã¤Ý¤¤¥·ー¥ó¤«¤é¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥·ー¥ó¤Þ¤Ç¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¾å¸ÂÆÍÇË¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö²ÚÎï¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²ÏËÌ¥á¥¤¥¯¤Î¤µ¤Ã¤¯¤óÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£