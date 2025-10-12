いきものがかりが新曲「生きて、燦々」のライブパフォーマンス映像公開！アニメ『キングダム』OPテーマ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

いきものがかりの新曲「生きて、燦々」の配信が、10月12日0時にスタートした。

■「生きて、燦々」が配信開始

「生きて、燦々」は、10月4日からNHK総合で放送開始となったTVアニメ『キングダム』第6シリーズ（（C)原泰久／集英社・キングダム製作委員会）のオープニングテーマ。

デジタル配信開始に合わせて、「生きて、燦々」のライブパフォーマンス映像もYouTubeで公開された。この映像は、6月から東京・愛知・大阪・神奈川の4都市を巡った『いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2025 ～ASOBI～』で「生きて、燦々」が初披露されて際のもの。

「生きて、燦々」は、12月10日にCDシングルとしても発売。10月19日23時59分までにSony Music Shopで対象商品を予約した人を対象に、完全生産限定盤に封入されるB2ポスター、もしくは通常盤封入のブックレットのクレジット欄に名前を印字するキャンペーンも実施中。

■リリース情報

2025.10.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「生きて、燦々」

2025.12.10 ON SALE

SINGLE「生きて、燦々」

