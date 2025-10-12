３４年ぶりの大相撲のロンドン公演（１５〜１９日、ロイヤル・アルバート・ホール）に向け、日本相撲協会の八角理事長（元横綱・北勝海）や横綱・大の里（２５）＝二所ノ関＝ら約６０人が１１日、羽田空港から出発。ちょんまげに着物を着た大きな男たちが国際線カウンター付近に現れると、３連休初日の空港利用者から視線が注がれた。大の里は「初めての海外公演。しっかりと務めて、いい経験にしたい」と引き締まった表情。海外での横綱土俵入りに「不思議な感覚なはず」と人生初の渡英に思いをはせた。

海外公演は２００５年の米ラスベガス以来、ロンドンでは１９９１年以来２度目。英語でスピーチする可能性もあり、「全く（練習）していないので、向こうに行ってから頑張りたい」とうなずいた。１３年のジャカルタ巡業に参加経験のあるモンゴル出身の幕内・玉鷲（４０）＝片男波＝は「日本のパスポートで行くのは初めて」と笑顔。昨年３月に日本国籍取得後初の海外渡航に胸を躍らせた。一方で幕内・阿武剋（２５）＝阿武松＝は発券トラブルでカウンターで約３０分待たされるトラブルも。一行は２組に分かれ、横綱・豊昇龍（２６）＝立浪＝らは１２日に出発する予定だ。（山田 豊）