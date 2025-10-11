コント日本一を決める「キングオブコント2025」が12日、TBS系で放送され、2年連続4回目の出場となったコンビ歴17年目のロングコートダディが優勝し、18代目キングの称号を手にした。

優勝した率直な感想を聞かれると堂前透（35）は「ポリスピースって感じですね」とまずは一言。「警察署でめっちゃ流行ってるから！」と続けた。

トップバッターでの優勝について堂前は「すごいですね」と自画自賛。兎（37）は「去年の自分らと比べられるかなと思ったけど、1年間コントやって成長したから負けるわけないやん」と強気で挑んだと話した。

結成から17年、何度も賞レースに挑み、やっと手にした栄冠。優勝賞金の使い道を聞かれると堂前は「新しいプロ野球チームを作りたいですね」とボケてみせた。兎は「先にボケられたら…」と困りつつ「釣り仲間がいる。何かで優勝したら海外へ釣りに行くと。実現したい」とした。具体的な場所は「水があればそこには魚がいるので」と、これから決めていくとした。

勝因を聞かれると、堂前は「セットも（MCのダウンタウン）浜田さんも全部見覚えがあった」と話し、兎は「経験として、どうせ楽しいのは分かっているから」と胸を張った。昨年は1点差で優勝を逃した経験を糧に、自然体で挑んだことが功を奏したようだ。

ファイナルステージのネタ「警察泣いてる」では、オチに用いた、泣いていた警察官が話を聞いてくれた女性を銃で撃つシーンが大ウケを呼び、優勝へとつながった。その場面について堂前は「本番だけは実弾でいかせてくれと」と最後までボケ続け、笑いを起こした。

今後について聞かれると、2人で「農業」と回答し「ほんまです」と念押し。「今までいなかったような新たな芸人としての形を出せれば」と話した。