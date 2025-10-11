£Ó£Ë£Å£´£¸à´§¥é¥¸¥ªÈÖÁÈá¤¬ÍèÇ¯£³·î¤Ç4000²ó¡¡Âè£³²ó¡Ö¤ß¤ÄµÈ¥Õ¥§¥¹¡×¤â³«ºÅ
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£Ë£Å£´£¸¡×¤¬£±£±Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Î£Î£é£ô£å£ò£ò£áÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û¡¡¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë¤Ç£±£·¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡·§ºêÀ²¹á¡Ê£²£¸¡Ë¡¢ÌîÂ¼¼ÂÂå¡Ê£²£²¡Ë¡¢Àõ°æÍµ²Ú¡Ê£²£±¡Ë¤é£´£¸¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡Ö£Ë£á£ò£í£á¡×¡Ö¹ðÇò¿´Çï¿ô¡×¡Ö°¦¤Î¥Û¥í¥°¥é¥à¡×¤Ê¤É£³£¶¶Ê¤òÈäÏª¡££´£¸¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëÇ®¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë²ñ¾ì¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸å¤Ë¤ÏÅì³¤¥é¥¸¥ª¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´§¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö£Ó£Ë£Å£´£¸¡¡£±¡Ü£±¤Ï£²¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¡Ê·îÍË¡Á¶âÍË¡¡¸á¸å£¹»þ£´£°Ê¬¡Á¡Ë¤È¡Ö£Ó£Ë£Å£´£¸¡¡£±¡Ü£±¡Ü£±¤Ï£³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å£¹»þ¡Á¡Ë¤ÎËþÅÄ°ÂÂ§¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ê£´£¹¡Ë¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ö´§ÈÖÁÈ¤Î¡Ø£±¡Ü£±¤Ï£²¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡Ù¤¬ÍèÇ¯£³·î¤ÇÊüÁ÷£´£°£°£°²ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿ËþÅÄ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡Ö¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡Ø¤ß¤ÄµÈ¤È£Ó£Ë£Å£´£¸¤ÎÌû²÷¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¡ª¡¡¤ß¤ÄµÈ¥Õ¥§¥¹¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ç¤Á¤ç¤Ã‼£Ð£á£ò£ô£³¡¡¡Á¤â¤¦¤¹¤°£²¤¸¤ã¤Ê¤¤¤èÊüÁ÷£´£°£°£°²ó¡ª¤á¤Ç¤¿¤¹¤®¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª¡Á¡Ù¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤òÍèÇ¯£±·î£±£±Æü¤ËÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤ÎÃæÆü¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ÄµÈ¥Õ¥§¥¹¡×¤ÏËþÅÄ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È£Ó£Ë£Å£´£¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¹Ô¤¦ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¼¡¤¬£³²óÌÜ¡£²áµî£²²ó¤Ï£Ó£Ë£Å£´£¸·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£´ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ë´ÑÍ÷±þÊç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¹¤¤²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Çä¤ì¤Ê¤¤¤È»ä¡¢ËÜÅö¤Ë¥ä¥Ð¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³§¤µ¤óÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ë¤ÈµÒÀÊ¤«¤é¤Ï¡Ö¹Ô¤¯¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¿ô¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£