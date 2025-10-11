timelesz猪俣、金髪に激変で別人級に！暗い表情でスマホを眺める姿に衝撃走る＜パパと親父のウチご飯＞

松島聡と白洲迅がW主演を務めるドラマ『パパと親父のウチご飯』。本作は突然元カノから娘を預けられた千石哲（松島聡）と、妻と離婚して息子を引き取った晴海昌弘（白洲迅）が、共同生活をしながら子育てに奮闘していく新感覚ホームドラマだ。

10月11日（土）に放送された第2話のラストでは、timeleszの猪俣周杜が演じる阿久津竜也が登場。番組公式サイトの写真などでは黒髪姿だった阿久津だが、金髪での衝撃的な登場となった。

【映像】不穏さ漂う阿久津竜也（猪俣周杜）の登場シーン

◆timelesz猪俣、まさかの金髪に大変身！

シングルファーザー同士助け合って生活するために、ルームシェアをしている千石と晴海。一部の周囲から“変な家”として見られていたが、第2話では娘たちの友だちを家に招きパーティーを開催したことをきっかけに、ほかのママと打ち解けていく様子が描かれた。

そのまま一件落着で第2話は終わりかと思われたが、ラストで千石たちの家から場面が切り替わり、薄暗い部屋でスマートフォンを眺める阿久津のシーンに。

阿久津の手元がアップになると、画面にはアルバイト不採用のメールが表示されていた。そして映像は引きのカットに切り替わり、阿久津はどこか暗い表情を浮かべながらスマートフォンを置く。

これまで番組メインビジュアルなどでは黒髪姿の阿久津だが、今回のシーンでは金髪姿で登場。様変わりした阿久津のビジュアルに驚かされるラストとなっていた。