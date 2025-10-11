日々学ぶGK早川友基「自分のキャリアは今年は特に右上がり」ブラジル戦にも虎視眈々
失点シーンについての学びも共有しながら日々成長している。日本代表GK早川友基(鹿島)が千葉市内で再始動した11日の練習後、報道陣の取材に応じ、キーパーチームでGK鈴木彩艶がゴールマウンスを守ったパラグアイ戦(△2-2)の2失点についてフィードバックやディスカッションを行ったと明かした。
早川は前提として「(2失点は)全部難しい状況だったが、個人それぞれの守り方もある」と指摘。「そういった部分を踏まえながら、こういうふうに守れたかなと(いう話をした)。僕らは外から見ている景色でしかないので、実際に中で起きている状況だったり、スピード感だったりを体感できているのは彩艶。そこは彩艶が自信を持ってプレーしているところだったと思うし、全然ネガティブな考えというのはない。何が正解というのはないので、いろんな見解というかいろんなテーマが出たかなと思う」と振り返った。キーパーチームで建設的かつ活発なディスカッションが行われた模様だ。
早川が指摘したようにパラグアイ戦の2失点はいずれもGKにとって難しい状況で、GKはほぼノーチャンスだったのではないかという声も多かった。その中で、鈴木彩艶が試合後に特に悔やんでいたのはクロスボールに対して飛び込んできたMFディエゴ・ゴメス(ブライトン)にヘディングで決められた後半19分の2失点目。「キーパーとしてクロスの準備をしたなかで、最終的にちょっとブラインドの中から抜けてきて自分の反応が遅れてしまった。防がないといけなかった」とコメントしていた。
これには早川も大筋で同意し、「多分、最初はクロスボールが(DFに)当たってそっちに目線がいっていた。(目線が)最初にシューターに合っていたら、彩艶は止められたのかなと思う」と見解を述べる。
次はサッカー王国と呼ばれるブラジルが相手。FWビニシウス・ジュニオールをはじめ、世界的なスター選手が名を連ねるチームだが「受け身になったら押し込まれる。そうじゃなく、自分たちが恐れずにボールを持ち、相手が嫌がるプレーをしてゴールに向かっていくのが必要。こういう親善試合はワールドカップのためにやっている。そこで何をできるかがワールドカップに出た時につながってくる」と力を込めて言う。
プロ5年目の今年7月、E-1選手権の香港戦で日本代表デビューを果たし、その後も継続して日本代表に選出されている。9月シリーズからパラグアイ戦まで出番はないが、ハイレベルな相手との試合を見続けながら大いに学んでいる。
「自分がいつ試合に出ても良いパフォーマンスをしてチームを勝たせることに向けて準備をしている。それは日頃からの積み重ね。自分がやっていることしか試合では出せないと思うので、そこは全力でやりたい」と実直な言葉を選ぶ早川。「自分のキャリアは今年は特に右肩上がり。日々充実した環境で過ごしている」とりながら、チャンスをつかむ時のために研鑽を続けている。
(取材・文 矢内由美子)
早川は前提として「(2失点は)全部難しい状況だったが、個人それぞれの守り方もある」と指摘。「そういった部分を踏まえながら、こういうふうに守れたかなと(いう話をした)。僕らは外から見ている景色でしかないので、実際に中で起きている状況だったり、スピード感だったりを体感できているのは彩艶。そこは彩艶が自信を持ってプレーしているところだったと思うし、全然ネガティブな考えというのはない。何が正解というのはないので、いろんな見解というかいろんなテーマが出たかなと思う」と振り返った。キーパーチームで建設的かつ活発なディスカッションが行われた模様だ。
これには早川も大筋で同意し、「多分、最初はクロスボールが(DFに)当たってそっちに目線がいっていた。(目線が)最初にシューターに合っていたら、彩艶は止められたのかなと思う」と見解を述べる。
次はサッカー王国と呼ばれるブラジルが相手。FWビニシウス・ジュニオールをはじめ、世界的なスター選手が名を連ねるチームだが「受け身になったら押し込まれる。そうじゃなく、自分たちが恐れずにボールを持ち、相手が嫌がるプレーをしてゴールに向かっていくのが必要。こういう親善試合はワールドカップのためにやっている。そこで何をできるかがワールドカップに出た時につながってくる」と力を込めて言う。
プロ5年目の今年7月、E-1選手権の香港戦で日本代表デビューを果たし、その後も継続して日本代表に選出されている。9月シリーズからパラグアイ戦まで出番はないが、ハイレベルな相手との試合を見続けながら大いに学んでいる。
「自分がいつ試合に出ても良いパフォーマンスをしてチームを勝たせることに向けて準備をしている。それは日頃からの積み重ね。自分がやっていることしか試合では出せないと思うので、そこは全力でやりたい」と実直な言葉を選ぶ早川。「自分のキャリアは今年は特に右肩上がり。日々充実した環境で過ごしている」とりながら、チャンスをつかむ時のために研鑽を続けている。
(取材・文 矢内由美子)