元ＨｉＨｉ Ｊｅｔｓの高橋優斗が１１日、横浜市内で「横浜バニラ新商品発表会２０２５〜勇往邁進〜」を行った。

昨年１０月に「ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」を退所し、地元・横浜で「ＹＸ Ｆａｃｔｏｒｙ（現・横浜バニラ）」を設立。新たな横浜みやげ入りを目指し、今年２月に塩バニラフィナンシェを発売。１２時間で販売されたフィナンシェの最多個数でギネス世界記録に認定された。そしてこの日、第２弾として塩バタークリーミーサブレの発売を発表した。

高橋はＣＥＯとしてスーツ姿で登場。商品に関する説明を自ら行い、倍率１０倍以上に当選した熱狂的なファンらを前に熱く語った。「横浜＝横浜バニラという地位を取りに行くと決めている。横浜バニラに対する期待だったり、高橋優斗に対する期待に応えられるよう精進していきます。さらにさらに期待していただけたら」と呼びかけ、「横浜バニラのアリーナ規模でのイベントをやりたい」と夢を語った。

アイドルからＣＥＯへ。「順調にいっているように評価してもらっているけど、実際は目の前の課題に取り組んだ１期目」と苦労の連続。それでも挑戦を経て、自信をつけた。新たなスタートラインに立つ人に向けて「気合です。新しい挑戦をしたいと思ったら、何でも飛び込むベき。一度きりの人生。周りの目は気にせずとにかく飛び込んじゃえ。一歩踏み出したら、怖いものはない。あとは自分で頑張るだけ」と力強く語った。